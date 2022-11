El col·lectiu Incòmoda guanya el premi Igual’ART 22/23

El col·lectiu Incòmoda ha estat el guanyador del premi Igual’ART 2022/23 amb el projecte que han presentat vinculat a la revista que l’associació edita. Amb aquest guardó es donarà suport al projecte de presentació pública de “Maternitats” a Igualada, en una exposició.

L’exposició Maternitats rescatarà continguts de la mateixa revista però alhora vol generar nova informació pròpia de la ciutat relacionada amb el tema, per mitjà de les enquestes vives. Aquestes enquestes ajuden a transformar informació complexa en una experiència on la persona usuària pot arribar a connectar amb la problemàtica, emfatitzar i alhora parlar de la seva pròpia experiència. Les dades s’analitzen de manera visual, en directe i de manera senzilla.

Una part del premi es destinarà a la publicació del quart número, Maternitats. La proposta es centra per tant, en analitzar i mostrar moments i estats vinculats al procés de gestació com són la precarietat davant el desig de ser mare, l’avortament, el concepte de mare, la violència obstetrícia, els períodes de cura relacionats amb els permisos laborals o un estudi sobre com s’ha retratat el rol de la mare a la gran pantalla. El projecte inclou l’edició de la revista, la presentació del quart número i una exposició que es podrà veure en un dels espais expositius de la ciutat.

El jurat es va reunir el passat 24 per escollir guanyador d’entre les quatre propostes vinculades al món del cinema, la música, les arts visuals i anàlisi socio-cultural.

El projecte Incòmoda

El col·lectiu és una associació que neix el 2019 amb l’objectiu de dur a terme projectes vinculats al feminisme des de l’experimentació gràfica i creativa i la conformen Maria Moix Romero, Marina Camprubí Delgado, Mireia Sala González i Patricia Carreño Picón, les quals es dediquen professionalment al disseny gràfic, la il·lustració, l’art, el periodisme i la docència.

El projecte de la revista homònima ha cobert altres àmbits vinculats a la vida quotidiana, com són el món laboral, domèstic, sexualitats i la poca visibilitat de la dona en el món de la ciència, la medicina i l’esport, entre altres.

L’edició d’enguany del premi Igual’ART

El premi és un guardó anual que s’atorga a projectes que no han estat creats, els quals són presentats com a propostes candidates per poder rebre un suport econòmic de 2.000 euros per a la seva realització. El jurat d’aquest any ha estat format per la Raquel Camacho i Garcia, directora de l’escola municipal d’art i disseny d’Igualada; la Montse Raventós i Via, presidenta de Disseny Marked; el Xavier Vives i Sabaté, president de Disseny=Igualada; les vocals Ester Comenge i Secanell i Aura Olivan Gurt i Pere Camps i Oviedo, Regidor del Departament de Promoció cultural de l’Ajuntament d’Igualada.