El Col·lectiu Eixarcolant vol arribar als 1.500 socis abans d’acabar l’any

El passat 24 de gener l’entitat Col·lectiu Eixarcolant, amb seu central a l’Anoia, va celebrar la seva assemblea general ordinària, de forma telemàtica i amb un sistema de votacions online, per tal de fer possible la participació dels socis i sòcies d’arreu del territori.

Es van aprovar per unanimitat les línies estratègiques que han de guiar el rumb de l’entitat en el període 2021 – 2023, el pressupost anual, i l’obertura de l’apartat de transparència a la pàgina web (https://eixarcolant.cat/), com alguns dels aspectes més rellevants. També es van presentar les eines que han de permetre la implantació de l’entitat arreu del territori català i l’increment de la massa social fins als 1.500 socis i sòcies. Aquestes inclouen una àrea de la web exclusiva per a socis i sòcies, un programa propi d’activitats i formacions, i la creació de 19 nodes territorials arreu dels Països Catalans per tal d’incentivar la participació dels socis i sòcies d’arreu.

Jana Peters i Albert Castells, responsables de l’àrea de socis de l’entitat, afirmen que “volem que tothom conegui què és i què fa el Col·lectiu Eixarcolant, per fer evident que cal transformar el model agroalimentari i de desenvolupament socioeconòmic, i que les plantes silvestres comestibles i les varietats tradicionals no són més que una eina per aconseguir-ho”.

L’assemblea va comptar amb la participació de més d’un centenar de socis i sòcies, aproximadament un terç del cens, i totes les propostes van ser aprovades per amplíssima majoria. La nova junta, formada per 17 persones, tindrà una clara representació femenina, amb ⅔ del total de membres. També es van renovar les diferents comissions de treball de les quals disposa l’entitat.

Marc Talavera, que repeteix com a president al capdavant de l’entitat apunta que “el Col·lectiu Eixarcolant fa un pas endavant molt important després d’aquesta assemblea, i com sempre encarem tots els reptes plantejats amb responsabilitat, rigor i humilitat, però també amb l’ambició i convenciment que aquest país necessita el canvi de model que plantegem. Per això farem tot el possible perquè esdevingui una realitat, i que a més a més sigui un canvi inclusiu que arribi a tothom i del qual tothom participi”.