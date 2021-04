El Col·lectiu Eixarcolant presenta el 3r Volum de la col·lecció “Els llibres de les plantes silvestres comestibles”

El Col·lectiu Eixarcolant posa a la venda el 3r volum que dona continuïtat a la col·lecció de llibres que parlen de les plantes silvestres comestibles i dels seus usos. Aquest llibre, autoeditat, presenta com en volums anteriors informació per tal que tothom pugui descobrir, aprendre i fins i tot cuinar aquestes plantes que malauradament tants cops desconeixem i que poden contribuir a modificar el model agroalimentari actual per un de més sostenible, saludable i just.

El nou volum conté informació sobre 22 espècies silvestres comestibles que es poden trobar a molts punts de Catalunya i, que per les seves característiques organolèptiques i també nutricionals són altament indicades per incorporar a la dieta quotidiana. Alguns exemples de les noves espècies que s’hi poden trobar són la malva reial, la jonça, l’esparreguera silvestre, la xicòria, la sempreviva o l’amargot, entre d’altres.



Aquestes espècies a l’estar plenament adaptades a les condicions ambientals locals es poden cultivar amb facilitat i de forma totalment sostenible, ajudant així a la diversificació de l’agricultura, al manteniment dels paisatges, i a l’adaptació al canvi climàtic.

Totes les dades que formen part d’aquest llibre han estat extretes d’estudis científics elaborats pels membres del Col·lectiu Eixarcolant amb el màxim rigor. En conseqüència, tot i que la informació es presenta de forma amable, accessible i amb un disseny atractiu per a tots els públics, el rigor i fiabilitat de la informació que conté és màxima.

Una de les novetats d’aquest nou volum és la incorporació d’un apartat de descripció general de l’espècie, pensat per tal de facilitar a totes les persones la seva identificació.

També inclou dues receptes de cuina per cadascuna de les espècies explicades per tal d’animar als compradors a cuinar-les a casa seva i a integrar aquestes espècies al dia a dia de la seva alimentació.

Tots els beneficis obtinguts per la venda d’aquest llibre, i de la resta de materials divulgatius del Col·lectiu Eixarcolant es destinaran a la realització d’accions i projectes per dinamitzar el territori i per seguir donant a conèixer i posant en valor aquestes plantes silvestres comestibles.

Podeu trobar aquest i tots els volums de la col·lecció a més de 200 punts de venda d’arreu del territori català i també a la botiga online de la web de Col·lectiu Eixarcolant

(www.eixarcolant.cat).