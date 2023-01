El Club Sènior Igualada de ping-pong presenta el seu equip en una sessió especial acompanyats pel palista Joan Masip

Fa poc més d’un any, un grup de tres o quatre persones (de entre 60 i 90 anys) es van trobar per fer unes partidetes de ping-pong tot recordant la seva infantesa. A mesura que anava passant el temps es van adonar de les virtuts de practicar aquest esport i van notar una millora tant en l’aspecte físic com en l’estat general del seu cos. Aquests fet els va fer pensar que ho podíem fer extrapolable a d’altres persones i així ho van fer.

Actualment són un grup de quinze persones donades d’alta en el Club Sènior d’Igualada i que fins i tot les instal·lacions se’ns han quedat petites.

El primer objectiu s’ha consolidat i el nivell dels aficionats no para de créixer, tan és així que el Club Tennis Taula Igualada ha fitxat una persona del grup per competir a la 3a categoria catalana. El segon objectiu, (per a ells el més important) és el de mantenir-se actius també en la part més socialitzadora del grup practicant activitats de tota mena, tant culturals com gastronòmiques i varietat de sortides pel territori.

Per al proper any tenen l’objectiu de fer unes matinals mixtes entre veterans i veteranes d’arreu de Catalunya i també tenen previst assistir al Congrés Mundial de prevenció de l’Alzheimer i el Parkinson a Barcelona.

La pràctica del tennis taula dona uns molt bons resultats en la mitigació d’aquestes malalties. Un altre de les coses importants que ha aconseguit l’equip és tenir el seguiment d’una nutricionista que els aconsella en el tipus d’alimentació més adient per a la seva edat.

El grup de jubilats va tenir l’oportunitat d’explicar la pràctica d’aquest esport i a què es dediquen al programa de TV3 “Tot es mou”.

Si algú està interessat en formar part d’aquest grup podeu passar pel pavelló de les Comes (sala tennis taula) de 9 a 11 els dimarts i dijous

Acte de presentació i col·loqui amb Joan Masip

Demà, dimarts 31 de gener a les 19:30 h al local de barri de la Xauxa, el Grup Tenis Taula Sènior Igualada oferirà la presentació dels membres de l’equip en una sessió especial que té com a convidat al palista igualadí Joan Masip.

Durant l’acte es projectarà el partit Golden Mach European CUP, guanyat recentment per Masip. A continuació es durà a terme un col·loqui on l’esportista i els membres del Club respondran a les preguntes dels assistents. L’esdeveniment anirà dirigit per la Noelia García, periodista de La Veu de l’Anoia.