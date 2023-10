El Club Natació Igualada celebra la 82a Diada del Soci amb reconeixements històrics i molt esport

Amb motiu de la 82a edició de la Diada del Soci d’enguany, celebrada dissabte 7 d’octubre, el Club Natació Igualada va preparar una sèrie d’activitats adreçades a tots els socis i sòcies, familiars, amics i amigues i simpatitzants.

Durant el matí es va dur a terme una caminada – running popular, batejos subaquàtics, un partit de waterpolo 3×3, una exhibició de pilota basca i la presentació del nou equip de Natació Artística que va fer una bonica exhibició de natació sincronitzada.

Després de les activitats organitzades es van fer una sèrie de reconeixements. En primer lloc, es va reconèixer als socis i sòcies amb més de 50 anys d’antiguitat al Club, en concret, Maria Jorba Vives i Núria Lladó Isern, ambdues sòcies des del 1973.

També es va lliurament del Pin d’or del CNI, el reconeixement a la trajectòria esportiva 2022-2023 de les diferents seccions del Club.

Durant la Diada, també es va dur a terme el lliurament d’una placa commemorativa a cada secció:

Waterpolo Aleví pel seu esforç i aprenentatge assolint un molt bon nivell en molt poc temps. Va recollir el guardó la capitana Marta Carné.

pel seu esforç i aprenentatge assolint un molt bon nivell en molt poc temps. Va recollir el guardó la capitana Marta Carné. Waterpolo CNI Cadet/Infantil , per l’esforç, perseverança i lluita fins al final dels partits disputats. Recull el capità de l’equip Toni Carpio.

, per l’esforç, perseverança i lluita fins al final dels partits disputats. Recull el capità de l’equip Toni Carpio. Waterpolo CNI equip Absolut , per haver disputat la promoció d’ascens a Primera Divisió catalana en una disputada eliminatòria amb el Creu Groga Waterpolo de Calella. Recull el capità de l’equip Marc Badia.

, per haver disputat la promoció d’ascens a Primera Divisió catalana en una disputada eliminatòria amb el Creu Groga Waterpolo de Calella. Recull el capità de l’equip Marc Badia. Natació categoria Absolut CNI. Reconeixements per la seva trajectòria en la temporada 2022-2023 als següents nedadors i nedadores: Miquel Gil Bernades, Mikel Pérez García, Aitor Bustos Fernández, Carla Perianes Ruiz, Pol Argelich Claramunt, Jan Argelich Claramunt.

En la categoria de Natació MÀSTERS es va fer un reconeixement a la trajectòria Màster però també al CNI en general i una menció especial al Sr. Ernest Parcerisses, soci del Club des del 1948. Esportista de diverses disciplines, natació, waterpolo, bàsquet, atletisme, alta muntanya. Es multi campió, multi medallista i multi recorden en totes les categories i màster. L’alcalde Marc Castells li va fer el lliurament d’una placa commemorativa del CNI.

Un altre reconeixement va ser pel membre de running CNI, en Josep M. Pujol per ser el corredor amb més km durant tota la temporada 2022-2023. En pilota basca CNI, el reconeixement és per Joan OLIVA per la seva trajectòria esportiva.

Des del Club de Natació Igualada volen agrair a les autoritats de l’Ajuntament d’Igualada, alcalde Marc Castells, regidora d’Esports Patrícia Illa, regidora de Cultura i Salut Carme Riera, tinent d’alcalde Carlota Carner, regidors Jordi Cuadras, Iolanda Gandia, Anselm Pasquina i David Prat per la seva assistència i participació en la Diada. Així com els germans Joan i Jaume Basas assistents a l’acte.

Tant el president del CNI David Ramis, com l’alcalde d’Igualada Marc Castells es van adreçar als esportistes agraint l’esforç i il·lusió que demostren en les diferents activitats i a la Junta del CNI pel treball fet.

El CNI també agraeix la tasca dels patrocinadors del CNI : Comercial Godó, Dental Verdaguer, La Veu de l’Anoia, Munich Sports, Xurreria Duna, Autocaravanes Monclús, Assistencial Anoia, Servisimó, Inac i també a les empreses col·laboradores Alain Afflelou, Xurreria Duna, Igualavins, Àrea de Servei Jorba, Cor Verd, By Punt, Fruits Secs Roset i Papereria VIP’S, ja que amb la seva ajuda fan possible que el CNI pugui continuar la seva tasca.

La Diada va finalitzar amb els tradicionals sortejos i aperitius per a tots els assistents. Una jornada participativa i festiva en què tots esportistes, familiars i altres assistents varen poder compartir i gaudir.