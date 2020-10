El Circuit ParcMotor comença a gestionar el Campus Motor

Aquest dilluns s’ha fet oficial el relleu en la gestió del Campus Motor Anoia. El Consell Comarcal de l’Anoia, que n’és el titular i n’ha estat gestor durant els últims sis anys, ha passat el testimoni a Circuit Parcmotor de Castellolí, que després del concurs públic convocat al gener, n’ostentarà la utilització i explotació durant els propers vint anys a canvi d’impulsar activitat econòmica al territori, aportar un cànon econòmic anual i fer les inversions pendents per completar l’edifici, que en aquests moments té les dues plantes superiors buides.

Els encarregats de formalitzar l’acord han estat el president del Consell, Xavier Boquete, el seu vicepresident primer, Jordi Cuadras, i el president de Circuit Parcmotor, Xavier Bartrolí.

Formació, 5G i mobilitat sostenible

L’aliança entre el Consell Comarcal i Circuit Parcmotor per a la gestió del Campus Motor té dos grans àmbits per generar activitat econòmica i ocupació al voltant del sector del motor a l’Anoia: formació i innovació. Amb aquests dos objectius, es vol donar un ús molt més intensiu a la instal·lació amb una gestió 100% dedicada a la seva promoció i a l’atracció d’activitat. Cal recordar que els darrers anys, marques de primer nivell com SEAT, Mercedes, Volvo, Honda o Renault, grans agències, organitzacions, institucions i empreses hi han celebrat sessions de treball, presentacions i esdeveniments. També s’ha obtingut el suport, entre altres, del Clúster de la Indústria de l’Automoció (CIAC) i Clustermoto, i s’han generat aliances amb universitats i centres tècnics de referència. Una activitat que s’espera multiplicar amb el nou model de gestió.

En l’àmbit de la formació ja s’ha comunicat que gràcies al pas que ha fet el Consell Comarcal amb la concessió a Circuit Parcmotor Castellolí, es podrà instal·lar a l’equipament el nou Centre d’Alt Rendiment de Motociclisme per a formar els futurs pilots de Moto GP de tot el món i fer estades a la comarca. Pel que fa a la innovació, l’objectiu és que el Campus Motor sigui un dels pols de la investigació del cotxe del futur a Catalunya i treballar en els reptes que representa la tecnologia 5G pel vehicle connectat i la mobilitat sostenible pel vehicle elèctric.

En aquest sentit, el Campus és un espai a disposició de grans marques i laboratoris, que podran fer ús de les instal·lacions i també serà la seu d’un programa Europeu que el Consell ha elaborat conjuntament amb el sector del motor i la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta aliança, serà possible que l’edifici del Campus i el Circuit Parcmotor treballin conjuntament i en una única gestió per aconseguir els objectius marcats.

Impuls definitiu de l’equipament

El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, ha mostrat la seva satisfacció, ja que el canvi de model de gestió i explotació del Campus Motor suposa “una gran oportunitat per la nostra comarca, obre noves perspectives de futur per al territori en un àmbit, el del motor, on hi ha molt camp per córrer i, al mateix temps, permet al Circuit Parcmotor, enfortir una instal·lació ja reconeguda i respectada dins del sector, créixer, consolidar-se i entomar nous reptes. El Consell Comarcal ha actuat de palanca durant tots aquests anys fins a trobar la fórmula per garantir l’ús intensiu de la instal·lació”.

El vicepresident del Consell, Jordi Cuadras, afirma que aquest projecte comú permetrà que “en un context de lluita contra l’emergència climàtica i davant els reptes que té la mobilitat a tot Europa i a tot el món, l’Anoia situï aquesta instal·lació al servei d’aquest repte per a jugar un paper protagonista i aconseguir que la mobilitat sostenible sigui una realitat. Les grans marques del món del motor ja coneixen la instal·lació i hem trobat la manera perquè pugui tenir tot el seu potencial. A partir del que passi al Campus, hauríem de ser capaços d’atraure aquella indústria del món de l’automòbil que la transformació verda que ha de viure el sector posarà sobre de la taula”.

Per la seva banda, Xavier Bartrolí, president de Circuit Parcmotor Castellolí, apunta que el Campus Motor “és un edifici amb molt potencial i que es troba en una ubicació immillorable perquè Circuit Parcmotor pugui desenvolupar la seva activitat i impulsar el nou Centre d’Alt Rendiment centrat en la formació de pilots, que permetrà ajudar-los a donar el salt a les competicions de motociclisme internacionals, a més d’acollir totes les activitats d’investigació i innovació que moltes grans marques demanen”.

Un edifici polivalent

Les instal·lacions del Campus Motor Anoia compten amb més de 1.400 m2 de superfície i l’edifici destaca també pels seus grans finestrals i entrada llum natural, pel seu caràcter polivalent i modular, per una fàcil accessibilitat sense barreres i per una eficiència energètica que li atorga la classificació de Categoria A.

L’espai permet que cadascuna de les sales disponibles es pugui redissenyar per a multitud d’activitats, ja siguin per a marques, activitats formatives, reunions o sessions d’assessorament personalitzades per als joves pilots. A més, l’edifici compta amb tres tallers de 118 m2 cadascun, amb accés restringit, privacitat i capacitat per a un màxim de 5 vehicles, ideals per al test de nous models, realització d’estudis de vehicles híbrids i assajos amb vehicles elèctrics o de gas natural.

El Campus Motor Anoia va entrar en funcionament al mes de desembre de 2013. En aquests anys, a banda d’acollir els serveis de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, s’hi ha dut a terme una tasca important d’aproximació de la comarca al sector del motor, que ara es vol multiplicar amb el nou model de gestió. Per la seva banda, Circuit Parcmotor Castellolí, ubicat a poc més d’un quilòmetre de l’edifici, va néixer l’any 2009 com a Centre de Tecnificació del Motor i avui és una de les instal·lacions més destacades de Catalunya pel que fa a la innovació i suport a la indústria de l’automació, apostant per l’esport del motor, la formació de pilots i la celebració de competicions d’àmbit nacional.