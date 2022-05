El Circuit de Castellolí acollirà unes 24h de resistència per primera vegada

El circuit de Castellolí acollirà per primer cop una cursa de cotxes de 24 hores de resistència el cap de setmana del 18 i 19 de juny. També serà la primera vegada que es realitzarà a Catalunya un esdeveniment com aquest fora del circuit de Montmeló, on sí que s’han dut a terme carreres de resistència d’una jornada sencera.

La cursa, organitzada per Amazing Drives, tancarà a Circuit Parcmotor la temporada 2021/22 de l’experiència Classics Challenge. S’iniciarà el dissabte 18 de juny i finalitzarà el diumenge 19 a primera hora de la tarda. Es tracta d’un format que té popularitat en altres circuits de l’Estat, com el de Ronda (Màlaga), però que a Catalunya no havia trobat la simbiosi entre organitzador i circuit fins ara: només s’ha celebrat de forma competitiva a Montmeló i mai abans en format amateur.

Hi podran participar un màxim de 40 vehicles clàssics (fins al 2005) i cada equip haurà de tenir un mínim de quatre conductors, els quals s’hauran de rellevar al volant al llarg de les 24 hores que durarà la carrera. Ja hi ha diversos equips inscrits a la prova, entre els quals un de format íntegrament per dones que busca fomentar la presència femenina -encara molt minoritària- en esports de motor.

Hi haurà diferents categories segons el pes i la potència dels vehicles -limitada a l’evolució tècnica d’aquests-. Les inscripcions es poden fer fins deu dies abans de l’esdeveniment a la web dels organitzadors, on també es pot consultar la normativa de la cursa.

Per poder circular durant la nit s’ha sol·licitat i concedit un permís especial de l’Ajuntament de Castellolí -suspensió cautelar dels objectius acústics de qualitat ambiental- que permet excedir dels decibels màxims limitats en horari nocturn.