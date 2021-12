El Cineclub Ateneu projecta “Chavalas”

Demà dijous el Cineclub Ateneu (Ateneu Cinema, a les 8 del vespre, dintre del cicle Gaudí) projectarà una de les pel·lícules catalanes més satisfactòries de l’any en curs: Chavalas. Rodada a les places i carrers d’una de les barriades populars de Cornellà de Llobregat, la pel·lícula relata en clau agredolça la vida de quatre noies. Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues inseparables des de petites, que tornen a trobar-se al barri per reviure una autèntica i no sempre perfecta amistat. Una realitat que les obligarà a enfrontar-se a les adolescents que van ser i a les dones que volen ser. Gairebé sense adonar-se’n, s’ajudaran a prendre decisions importants a les seves vides. El pas del temps i com són de diferents cadascuna d’elles no serà excusa perquè la seva amistat prevalgui sobre tota la resta.

Realitzada per Carol Rodríguez Colás, Chavalas va guanyar merescudament el Premi del públic en el darrer Festival de Màlaga. Oscil·lant entre la comèdia costumista i el drama lleuger i generacional, la pel·lícula es beneficia d’un encertat treball interpretatiu de les joves actrius i de la frescor i honestedat amb la que la realitzadora encara la seva història, on s’hi defineixen trets segurament autobiogràfics. De fet, Chavalas és el retrat d’un àmbit, d’unes vivències i d’una realitat verídica i reconeguda.