El Cineclub amb l’European Balloon Festival

Hi va haver un temps en què la humanitat somiava poder volar. I ho va aconseguir. Per què? Simplement, perquè no va parar d’interrogar-se, de qüestionar-se… a veure de quina manera podia fer-ho.

En certa manera, també des del Cineclub faran això aquest dijous 8 de juliol, a les 22h, a la Pista de l’Ateneu (entrada gratuïta, cal fer reserva prèvia al telèfon 938030078), sota un anomenat “iglú de vent” i en el marc de l’European Balloon Festival. Es passarà el curt documental FANTASMAS Y VIRUS, peça dins el projecte “Soy Cámara”, que sota el paraigües del CCCB (Centre de Cultura Contemporània) va ser ideat per l’Andrés Hispano, Félix Pérez-Hita i Ingrid Guardiola. I que no deixa de ser un laboratori (aquell espai en el què en moments es crida “eureka”,… i d’altres es respira la frustració i el tornar a començar) audiovisual.

Les propostes de “Soy Cámara” (que es van emetre per La2 de TVE) generen debat i complicitat. Ho inciten. No són receptes. S’acosten més a l’experimentació, a la creació com a procés i a la participació de l’espectador, allunyant-se de la típica televisió entregada al mercat.

Gaudim, doncs, d’aquest curt documental,… i volem!