El CF Igualada perd després de jugar 60 minuts amb 10

El tercer classificat a la lliga, el Viladecans, visitava aquest diumenge el Municipal de Les Comes. Es tractava d’un conjunt molt rocós que està demostrant un gran joc aquest inici de temporada. No obstant, els blaus tenien molt clar que era molt important sumar tres punts per ascendir a la zona alta de la classificació.

Des del començament del duel, els igualadins van fer una pressió molt alta a la sortida de pilota dels visitants i van crear molts problemes. A la vegada, el Viladecans també mostrava una gran ambició i s’estava veient un partit intens i molt atractiu per l’espectador. Dos equips que alternaven jugades trenades amb joc directe. En aquest últim aspecte era on sofrien més els jugadors de Carlos López.

Les aproximacions més clares venien per part dels locals, però no s’acabava de generar suficient perill. En canvi, els visitants van disposar d’una gran oportunitat al minut 21, quan un bon remat des de dins l’àrea va ser desviat per Romans i va acabar al pal. Aquella jugada va despertar als blaus, que van tornar a la bona dinàmica d’atac.

Tot i això, al minut 32 hi va haver un gir de guió. En una acció molt polèmica, els anoiencs es van quedar amb deu jugadors per doble groga de Mulero. S’hauria de lluitar molt per aconseguir un resultat positiu. En el que quedava de primera meitat, el conjunt blau va gestionar molt bé l’inferioritat i es va arribar a l’equador del matx amb l’empat inicial.

A la represa, els del Baix Llobregat van donar un pas endavant al disposar d’un jugador més i els igualadins van començar a patir. L’equip es va mostrar molt sencer, però al minut 66, en un xut des de fora l’àrea, els visitants s’avançaven al marcador. Un cop molt dur.

Els anoiencs no van abaixar els braços en cap moment, però el fet de jugar amb un menys pesava molt i ja al minut 88, el Viladecans va fer el segon gol. Un partit vist per sentencia des del minut de l’expulsió.

El proper cap de setmana, els igualadins visitaran el camp del Vilanova i la Geltrú.