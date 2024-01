El CF Igualada empata a tres en un partit on els davanters es van imposar a les defenses

Publicitat

CF IGUALADA 3

FC MARTINENC 3

L’Igualada empata a tres, en un partit esbojarrat on els davanters es van imposar a les defenses.

Després de l’aturada nadalenca, els blaus visualitzaven el gran ‘Tourmalet’ de la lliga. Havien d’enfrontar-se als tres primers classificats de la lliga, de forma consecutiva.

Però si alguna cosa caracteritza als igualadins és el coratge i l’entrega. Així que tocava centrar-se en el Martinenc, un dels històrics de la Primera Catalana, que arribava a Igualada com a equip menys golejat de la competició.

Tot i els factors previs al duel, el conjunt de Mario Martínez va sortir al terreny de joc de manera molt agosarada i, al minut 2, Etido va rematar una gran centrada lateral, fent que el porter visitant es lluïs per partida doble. Havia sigut un bon inici, però el matx es va calmar i el control es va apoderar dels dos equips.

Tan sols les jugades a pilota aturada generaven perill a ambdues àrees i així va ser com, al minut 20, els locals van cometre penal i els barcelonins el van aprofitar per avançar-se en el marcador. Un cop dur, però que no va fer trontollar els esquemes anoiencs.

El conjunt blau va seguir dominant la pilota i en uns darrers 10 minuts de la primera meitat increïbles de bon joc, van aconseguir capgirar el marcador, gràcies als gols de Marcos i Sebas. Un premi més que merescut.

A la represa, el Martinenc va ofegar la sortida de pilota blava i va començar a aproximar-se a l’àrea de Yarik. Així va ser, com en una gran rematada de cap, empatarien i, al minut 65, els visitants es tornarien a posar per davant en el marcador, finalitzant un gran contracop. Va ser un gerro d’aigua freda per tots els espectadors de Les Comes.

Tot i la situació, els igualadins van seguir remant, arribant a les aproximacions de l’àrea visitant. I la gran insistència blava es va convertir en premi, al minut 93, amb un fabulós xut de Gulias, que significava l’empat a tres final. Els blaus, encara haguéssin pogut fer el quart dos minuts més tard, però la falta de precisió ho va impedir.

L’Igualada suma un punt molt merescut i dissabte tancarà la primera volta, davant l’At. San Juan de Montcada.

