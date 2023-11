El CF Igualada empata a 0

Els blaus tornaven a Les Comes amb el gran objectiu de revertir la dinàmica de resultats, després de tenir bones sensacions, sense obtenir premi. Els santcugatencs serien el rival a batre.

L’inici del partit va ser molt bo per part dels igualadins, amb constants arribades i una primera oportunitat als peus d’Etido que desviava el porter visitant. La gran presència blava va provocar que els vallesans reculessin i apostessin per un joc de transició, que va fer que el duel s’igualés, generant alguna indecisió en la defensa blava.

Tot i aquesta reacció visitant, els igualadins van fer un pas endavant i en els darrers minuts de la primera part va ser un constant atac per part dels anoiencs. Tot i el gran joc igualadí, les intervencions del porter i el pal van evitat que l’equip es pugués avançar en el marcador abans del descans.

A la segona part, l’equip es veure mermat per les lesions i durant els primers va haver de substituir a Etido i Boateng. Aquestes baixes van ser aprofitades per un Sant Cugat que va fer un pas endavant, i va dominar més la pilota. Tot i aquesta situació, el conjunt igualadí no va patir en defensa. Els minuts van anar passant i Arkoh també va caure. Cada cop costava més generar perill.

Els blaus van poder contenir uns últims instants on el Sant Cugat estava més fresc i es va donar el repartiment de punts.

La setmana vinent, l’equip farà un dels desplaçaments més complicats de l’any, anant a Turó de la Peira.