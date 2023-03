El CF Igualada dona la talla contra un gran rival

CF IGUALADA 0

UE RUBÍ 0

Els igualadins tancaven la fase de quatre partits a casa i ho volien fer amb un ple de victòries, mantenint la bona dinàmica de joc i resultats. Davant es trobarien a una Unió Esportiva Rubí en tercera posició a la classificació.

El duel començaria amb molta verticalitat per part dels dos equips. Molta intensitat al mig del camp i cap conjunt dominant la pilota. L’equip es va mostrar molt bé a nivell defensiu i no va tenir cap atac en contra.

Els blaus intentaven trenar jugades, però no va ser fins a l’equador de la primera meitat que, en una bona jugada d’Isaac, Pedro rebia dins l’àrea i rematava a porteria, obligant a intervenir al porter visitant. S’escapava una gran oportunitat i s’arribava al descans amb la sensació que els dos equips podien donar un punt més.

A la represa, el conjunt visitant va sortir amb tot i en la primera oportunitat que van tenir, la pilota es va estavellar al pal. Un cop d’atenció que els blaus van saber encaixar.

El conjunt d’Agus Isabel va començar a controlar l’esfèric i no va patir excessius problemes en defensa, però no va estar tan inspirat en atac com en el jornades anteriors. Tot i tenir diverses oportunitats, no van poder convertir-les i el duel es va acabar amb empat sense gols.

El proper cap de setmana, els blaus visitaran el sempre complicat camp de la Pirinaica.