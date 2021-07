El Centre de Recursos Pedagògics es traslladarà al carrer Sant Carles

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de l’Anoia es traslladarà properament a una nova seu situada al carrer Sant Carles d’Igualada. Es tracta de l’edifici propietat de la Generalitat de Catalunya que, fins l’any passat, va acollir la Casa de Cultura del Consell Comarcal. En els propers mesos, un cop s’hi facin els treballs de millora imprescindibles, acollirà aquest nou servei.

L’edifici va tenir, fins l’any 2020, usos culturals gràcies a un conveni entre el Consell Comarcal i el departament de Cultura de la Generalitat, uns usos que es van haver d’interrompre perquè l’estructura precisava d’intervencions i millores en la seva estructura. Ara, aquell conveni serà substituït per un nou acord amb el departament d’Educació i serà aquest departament qui porti a terme les obres d’adequació necessàries per a poder-hi acollir novament usos públics.

El CRP s’ubica ara mateix a l’Escola Garcia Fossas d’Igualada, gràcies a un acord amb l’Ajuntament de la ciutat, a l’espera de disposar de les instal·lacions indicades per al seu establiment definitiu. Per això, el president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, celebra “la bona disposició de totes les parts a l’hora de recuperar la capacitat de prestació de servei públic en aquest espai i convertir-lo en un punt de referència per als serveis educatius de la nostra comarca”. I, en aquest mateix sentit, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, apunta també que “aquesta és una solució molt esperada i molt benvinguda, ja que es dotarà el Centre de Recursos Pedagògics de les instal·lacions que precisa i, alhora, s’alliberaran uns espais molt necessaris per l’Escola Garcia Fossas”. L’ens comarcal, a més, podrà fer ús de les futures instal·lacions del CRP per a desenvolupar-hi accions formatives.

Els CRP són equips de dinamització i assessorament dels professionals i centres per a la millora i transformació educativa. Entre les seves tasques i objectius figuren el disseny, planificació i implementació de la pràctica assessora al centre, acompanyant-lo en els processos de transformació i millora educativa; la detecció, recull i difusió de pràctiques educatives de referència del professorat del territori, així com projectes innovadors de centres; el suport a les xarxes educatives, vetllant per l’equitat i la inclusió; i el suport i acompanyament al professorat i als centres en l’ús educatiu de les tecnologies digitals, amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat.

El ple del Consell Comarcal va donar, en la sessió celebrada aquest dimarts, llum verda als canvis de convenis esmentats. La previsió és que els treballs per part de la Generalitat es puguin licitar i executar en els propers mesos, amb la voluntat que el CRP Anoia hi pugui iniciar l’activitat aquest mateix any.