El Cementiri de Capellades ja té un espai per al dol perinatal

El cementiri de Capellades té ara un espai per viure el dol perinatal. El passat diumenge es va fer un acte per posar en valor aquest espai que simbolitza els diferents moments de la gestació i que permetrà a les famílies que han sofert aquest tipus de pèrdua disposar d’un espai per al dol.

L’acte va comptar amb la presència de regidors de la corporació municipal, de la llevadora del CAP Capellades, de la psicòloga de DAE i de diverses famílies que van traslladar aquesta demanda al consistori.

Primer, el guitarrista Pol Sánchez va obrir l’acte tocant una coneguda cançó infantil. Seguidament, va començar el torn de parlaments, primer amb la llevadora i la treballadora familiar del CAP Capellades. Les dues van coincidir en remarcar com es viu aquesta pèrdua sovint des de la solitud i moltes vegades fins i tot passant ràpid un dol que ve acompanyat de frases tòpiques que donen poc consol, quan precisament el dol és la millor cura. En representació de les famílies es va destacar com la pèrdua d’un nadó és molt sovint un cas poc aïllat ja que són moltes les famílies que en tenen i no sempre es fa públic.

Finalment, va intervenir la regidora d’Acció Social, Marta Alarcón, qui va insistir en aquesta darrera idea, però des d’un punt de vista més literari ja que sovint aquesta situació acaba tenint un reflex en diferents creacions literàries.

Mentre seguia la música de fons acompanyant l’acte es va passar a la part més simbòlica, fent una plantada de tulipes de diferents colors, tants com vides hi ha. L’acte va acabar amb música, celebrant la vida, amb un tema de l’àlbum “Mar de setembre” del guitarrista Pol Sánchez.