El cel igualadí s’omplirà de globus aquest dijous amb el vol inaugural de l’European Balloon Festival

El certamen acull una cinquantena de globus aerostàtics provinents de països com Anglaterra, França, Brasil, Mònaco, Itàlia, Suïssa, Tunísia o Marroc

Aquesta setmana se celebra a Igualada l’European Balloon Festival, el festival de globus més important del sud d’Europa. El vol inaugural de dijous dia 11 inclourà una estrena mundial: la presentació de la Càpsula Aerostàtica Espacial. Es tracta d’una cabina preparada per volar a 20 mil metres d’altura, tancada i pressuritzada, desenvolupada per l’empresa aeroespacial Zero 2 Infinity i adaptada per Ultramagic, l’empresa igualadina especialitzada en globus aerostàtics.

En aquesta vint-i-vuitena edició del festival de globus, hi assistiran cinquanta pilots d’arreu del món. Els vols seran a les 6.30h del matí i a les 19.30h del vespre, i conviuran durant tots els dies del festival amb nombroses activitats per a tots els públics dins d’Iglús de Vent (teles reciclades de globus) com ara el taller de reciclatge creatiu “Fem plats voladors”, el concert de la Big Band a càrrec dels alumnes de l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada o la xerrada “Salut bucodental i sucres”, entre d’altres.

Una altra de les novetats d’enguany són les Nits de Llum, que ompliran la ciutat de globus nocturns durant tota la setmana. A més dels vols captius que tindran lloc les nits de dilluns 8, dimarts 9 i dimecres 10 -a les 21:30h a la Plaça de Cal Font-, les Nits de Llum també inclouen espectacles en Iglús de Vent a càrrec de les entitats de la ciutat com la classe oberta de swing jam a càrrec de Swing Anoia o el concert de l’Igualada Gospel Choir.

La nit del dissabte 13 de juliol promet ser espectacular amb la tradicional encesa nocturna de globus Night Glow, que tindrà lloc a les 22:30h al Parc Central. El festival clourà amb el concert de “La Banda del Coche Rojo” que farà gaudir als assistents d’un viatge musical des del reggateon més caribeny fins a la música en català del moment, passant pel techno, el pop i els clàssics de sempre.

El programa d’actes complet es pot consultar al web www.ebf.cat i a les pàgines del festival a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instragram.