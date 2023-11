El CB Igualada anota un cap de setmana complicat amb dues derrotes

SÈNIOR MASCULÍ A

Sisena jornada de Lliga EBA disputada a Valls entre el CB Valls i el CB Igualada. Un nou partit on l’equip igualadí ha aconseguit competir de tu a tu contra un equip de la zona alta però no ha pogut aconseguir la victòria.

Inici de molt ritme de joc dels dos equips que permetia a l’equip local agafar primeres distàncies al marcador amb un 10-5 transcorreguts 3 minuts de joc. A partir d’aquí i des d’una molt bona defensa que va permetre cistelles fàcils, els de Víctor Belenguer anotaven un parcial favorable de 0-13 que els deixava per davant al marcador, diferència que mantindrien fins al final del primer quart amb un 17-22.

El segon quart la fluïdesa ofensiva va venir a menys, no així la solidesa defensiva, mantenint diferències favorables als de l’Anoia contra un equip local que a cop de triple i anotació interior va anar aconseguint reduir distàncies al marcador fins a posar-se per davant amb un triple a falta de dos segons deixant un 34-33 a la mitja part.

El tercer quart començava amb poca anotació per ambdós equips, amb un parcial de 7-5 transcorreguts ja 5 minuts. Els locals, de nou amb bon encert, obrien escletxa al marcador amb un 46-38 però els visitants, lluny de rendir-se, van encadenar vàries accions positives tant en defensa com en atac, retallant distàncies i deixant el marcador, de nou, en només 1 punt a favor dels de l’Alt Camp.

L’últim quart començava de nou poc fluid en atac pels uns i els altres, amb els igualadins remant i responent a tots els punts anotats pels locals, els quals van poder defensar i mantenir una diferència de 6 punts a favor els 3 últims minuts de quart, gràcies a l’encert des de la línia de tir lliure. Diferència, que al final, seria la definitiva al finalitzar el partit.

Aquest proper dissabte dia 11 de novembre l’equip rebrà al CB Martorell en un partit clau pels dos equips per establir-se en la zona tranquil·la de la classificació.

SÈNIOR FEMENÍ A

En el partit corresponent a la setena jornada de Supercopa, la màxima lliga de federació catalana, l’Events CB Igualada rebia a casa al Draft Gramenet. Un partit que s’augurava intens durant els 40 minuts va acomplir les expectatives, i tot i la derrota per la mínima, 45-51, deixa a les igualadines amb bones sensacions.

El matx s’inicià amb una intensitat defensiva molt alta per part dels dos equips. Atacs llargs contra defenses solides, forçaven males decisions. Tot i això, les visitants arribaven a Les Comes amb millors sensacions i eren capaces d’anotar tirs forçats i difícils. Final de quart de 10 a 15. Un segon quart més igualat, on les blaves començaven a retrobar-se amb l’encert des de la línia de 6,75m, ajustava el marcador i el partit. La bona feina en el bloqueig del rebot defensiu de les locals, impedia els punts de segones oportunitats. S’arribava als vestuaris amb un marcador de 23 a 29.

Les de Raül Caballero, com ja es habitual, van sortir del vestuari disposades a guanyar i trencar la ratxa. Una defensa brillant, arribant a les ajudes i als sobreesforços, deixava a un dels equips més anotadors de la lliga en tan sols 6 punts. Aquesta bona feina defensiva permetia a les igualadines estar còmodes en atac i anotar.