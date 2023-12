El Casino proclamarà els guanyadors i guanyadores del 4rt Concurs de Microtextos Teatrals

Publicitat

Aquest dissabte 23 de desembre a les 19.30 h, l’entitat calafina preparar un Concert Tast amb “Jazzcàntic” amb Manel Camp i Gemma Abrié. Durant la vetllada es farà la proclamació dels guanyadors i guanyadores del quart concurs de microtextos. El jurat ha estat format per: Josep Ribalta, lluminotècnic teatral; Francesc Cutxet, dramaturg; Vanessa Grau, filòloga i gran lectora; Pilar Casellas, mestre i dansaire; Núria Martí, llicenciada en belles arts, pintora i col·laboradora en escenografia i maquillatge dins el món del teatre.

10 microtextos finalistes i els seus autors/autores per ordre alfabètic:

Ballem? de Valentí Sellarés

Banya’m de Silvia Vila

El Tràmit de Joaquín Daniel

Evocació de David Lloberol

Impersonals i transferibles de Ferran Martin

Marxa tu! de Pili Muns

Roba de Sac & el llaunes d’Albert Cases

Somiar surt gratis de Marc Abril

Tupper family de Marta Roig i Assumpció Closa

Vull ser Tarantino de Carles Solsona

A més, els posseïdors d’abonaments tenen entrada gratuïta a la festa. Si volen Tast hauran d’abonar 10 euros. Cal reservar abans del 21 de desembre. I per celebrar les festes de Nadal, el dimarts 26 de desembre a les 19h el Jove Projecte Orquestral de Catalunya oferirà un concert amb una selecció del Ballet El Trencanous de Txaikovski i algunes sorpreses. L’orquestra està formada per 40 músics de gran talent i està dirigit per Josep Maria Sauret.

Per assegurar-vos la localitat a l’espectacle cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada per “Jazzcàntic” per al públic general és de 15 € i per a les persones associades és de 12 €. Per qui no tingui abonament, el preu de tast + concert per al públic en general és de 19 € i per a les persones associades és 16 €. Per al concert de Sant Esteve, per al públic general és de 18 € i per a les persones associades és de 15 €.

