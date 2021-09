El Casal de la Gent Gran de Vilanova aporta 168 quilòmetres a la campanya ‘Sumem grans quilòmetres’

Vilanova del Camí ja ha començat a participar en la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran que se celebra l’1 d’octubre. Dissabte un grup de quaranta persones van compartir una caminada sota l’eslògan “Sumem grans quilòmetres”. La va organitzar la Junta de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Vilanova del Camí, amb el suport de la regidoria de la Gent Gran.

Se sumaven així a la proposta del Consell de la Gent Gran de l’Anoia que ha convidat els municipis a fer diferents sortides a peu per arribar a la fita d’assolir conjuntament 2.652 quilòmetres -la distància entre l’Anoia i Atenes-, com un reconeixement conjunt a les persones grans.

Amb aquesta caminada, Vilanova del Camí ha col·laborat amb 168 quilòmetres. És la suma dels quilòmetres realitzats per la quarantena de participants.

A les 9 del matí, des del Casal de la Gent Gran, iniciaven la caminada, amb parada al molí dels Moletons, on els van contar la història d’aquest molí del segle XVI. I un cop acabada l’explicació van reprendre el recorregut fins a la deixalleria municipal, on també van fer parada i visita per conèixer el seu funcionament.

Tot seguit van continuar el trajecte fins al molí de Rigat, amb parada per menjar un entrepà, gentilesa de la Junta de l’Associació. També allà els van explicar la història d’aquest molí que en el seu moment fou la seu del Museu de l’Aigua.

Per últim es van desplaçar fins a l’esplanada, on antigament els veïns de Vilanova del Camí anaven a celebrar el dijous llarder o menjar la mona el Dilluns de Pasqua. Allà els esperava un autocar per fer el viatge de tornada.

En Francesc Viera va fer de guia en aquesta caminada, “fent amb tot detall les pertinents i precises explicacions dels llocs visitats”, com destaquen des de l’organització. També han afegit que a la caminada van participar, en representació del consistori, el regidor de la Gent Gran, Xavi Sala, acompanyat de la regidora Carlota Silva i el regidor Jordi Barón.

La Junta de l’Associació de Pensionistes i Jubilats ha agraït a la Policia Local de Vilanova del Camí i a l’empresa Autocars Gibert la seva col·laboració en aquest acte.