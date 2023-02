A partir de la setmana vinent, el carrer de Cardenal Vives passarà a ser de doble sentit, amb les obres d’enllaç de la ciutat amb la Ronda Sud aquesta via passarà a ser un dels punts d’entrada i sortida a la ciutat i per s’hi podrà circular en dues direccions entre el passeig Verdaguer i el Rec. Miquel Vives, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, ha explicat que la part d’obres que afecta el rec està a punt de finalitzar-se i es podrà reobrir, properament, la circulació. Per tenir a punt el carrer Cardenal Vives, aquest ja passarà a ser de doble sentit.

Vives ha destacat que en “els propers dies s’informarà intensament d’aquest canvi d’aquest amb la col·laboració de la Policia Local, amb un marcat especial de la pintura vial i amb la presència a la zona d’agents cíviques”.

Vives ha destacat el canvi importantíssim per la nostra ciutat que suposarà aquest enllaç amb la ronda sud “que permetrà que 4.000 vehicles deixin de creuar la ciutat cada dia per entrar o sortir d’Igualada, alhora que convertirà el carrer de Cardenal Vives en una nova artèria de la ciutat que connectarà amb el nou Campus Universitari Salut, el Mercat de la Masuca i amb la Soledat”.