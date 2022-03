El Campus Universitari Igualada-UdL estrenarà el nou grau en Enginyeria Informàtica el curs vinent

El Campus Universitari Igualada-UdL oferirà a partir del curs vinent el nou Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) amb 35 places de nou accés, que al llarg dels quatre anys d’implantació de la titulació aportaran fins a 140 nous alumnes universitaris a la ciutat. Així ho ha anunciat aquest dimarts el delegat del rector de la Universitat de Lleida (UdL) al Campus d’Igualada, Carles Capdevila, acompanyat de la directora de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL, Magda Valls; l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; i Marc Tomàs, representant de TIC Anoia i professor associat de la UdL.

Tant la Direcció General d’Universitats com l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) han donat el vistiplau a l’ampliació de l’oferta formativa en l’àmbit de la Informàtica a Igualada, “una reivindicació de la ciutat i del sector de les TIC des que la UdL es va fer càrrec dels estudis universitaris a la capital de l’Anoia”, segons ha detallat Capdevila. La nova titulació té com a finalitat la formació de professionals competents en el disseny, desenvolupament i gestió de sistemes informàtics, amb una orientació pràctica i professional “que facilita la incorporació en empreses punteres en l’àmbit internacional”.

Aquest grau s’ofereix amb la Menció de Tecnologies de la Informació, i dona accés directe al Màster en Enginyeria Informàtica. “És un grau amb molta demanda per part dels joves que volen accedir a la universitat i també amb una gran demanda laboral per part de les empreses”, segons ha apuntat la directora de l’EPS, que ha assegurat que és una titulació amb una taxa d’inserció laboral “pràcticament del 100%”. En la mateixa línia, Tomàs, de TIC Anoia, ha expressat que “actualment no podem cobrir tota la demanda que tenim de professionals de l’àmbit tecnològic”.

Els tres darrers cursos s’han cobert totes les places d’Informàtica ofertes a Catalunya, fet que fa preveure “que també cobrirem les places que oferirem el curs vinent a Igualada”, ha dit Capdevila. El nombre de places per curs, 35, “permet treballar en grups reduïts, garantint una docència d’alta qualitat, basada en l’avaluació continuada, l’aprenentatge per projectes i les metodologies actives”, ha detallat Valls. Per la seva banda, el delegat del rector ha afegit que “la proximitat i implicació d’aquest sector empresarial permet oferir un ampli ventall de pràctiques en empresa obligatòries a quart curs, que afavoreixen l’alta inserció laboral”. Un altre dels punts forts de la nova titulació és que el Treball Final de Grau es podrà realitzar en el si de la mateixa empresa on es realitzen les pràctiques.

Capdevila i Valls han aprofitat la presentació del nou grau per fer una crida a totes les noies a estudiar una enginyeria: “Es necessiten noies al sector de les TIC, un sector que s’ha demostrat en alça i que ha permès que el món continuï funcionant durant la pandèmia”, ha manifestat la directora de l’EPS. L’alcalde d’Igualada, per la seva banda, ha posat en valor “la visió estratègica” dels responsables del campus igualadí “per retenir el talent al territori i atraure’n de nou”, i ha conclòs que “no hi ha futur sense coneixement”.

En l’àmbit internacional, com a tret diferencial, el Grau en Enginyeria Informàtica ofereix el Minor Internacional Global Acting in ICT. Es tracta d’una especialització internacional de 30 ECTS que es desenvolupa durant el primer semestre de quart curs. Els estudiants visiten de forma consecutiva durant períodes de tres setmanes les universitats que participen en el projecte: la Universitat de Lleida, Fontys University of Applied Sciences (Països Baixos), PXL University of Applied Sciences and Arts (Bèlgica), University of Applied Sciences Upper Austria (Àustria) i Belgium Campus ITversity (Sudàfrica). De la mateixa manera, també es pot obtenir la doble titulació internacional Ingenieria Informática & Engenharia de Computaçao amb la universitat brasilera de Facens.

Pel que fa a la qualitat docent, el Grau en Enginyeria Informàtica compta amb el segell internacional de qualitat Euroinf, que garanteix que la titulació assoleix els màxims estàndards europeus de qualitat, tant acadèmics com de capacitació professional, reconegut a nivell global.

Així doncs, segons ha subratllat Capdevila, “poder oferir aquesta titulació a Igualada facilita a l’estudiantat de la Catalunya Central l’accés a una titulació de futur i d’alta demanda en el sector professional”. Atenent el darrer informe de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, les feines relacionades amb el sector TIC acaparen el top 10 del rànquing de les ocupacions millor posicionades en el mercat de treball català.