El Campus Motor torna a posar en marxa la preacceleradora d’automoció

L’Ajuntament de Martorell, a través del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner, i el Consell Comarcal de l’Anoia, a través del Campus Motor Anoia, en col·laboració amb el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) i la Universitat de Lleida (UdL), impulsen una nova edició del programa PRIMER de Preacceleració Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya per coordinar i fer créixer projectes emprenedors territorials innovadors d’alta especialització en el sector de l’automoció.

En aquesta edició del programa PRIMER de Preacceleració, l’Ajuntament de Martorell i el Consell Comarcal de l’Anoia, junt amb el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya, col·laboren per impulsar i donar a conèixer de manera conjunta les seves preacceleradores centrades totes dues en el sector de l’automoció.

Martorell impulsa la segona edició de la preacceleradora “ACCELERA MARTORELL: Reptes de la Indústria 4.0 en l’Automoció”, programa de formació tecnològica centrat en la indústria 4.0 amb reptes Lean Manufacturing, Digitalització en l’entorn industrial, Robotització de procesos, IOT, recollida de dades, Big Data i Realitat Augmentada i Virtual.

Per la seva banda, el Campus Motor Anoia, en la tercera edició de la seva preacceleradora, es continua focalitzant en el vehicle connectat amb el programa “CONNECTED CAR LIVING LAB”, formació especialitzada orientada a les persones interessades a poder adquirir coneixements específics del vehicle connectat, cooperatiu i autònom.

Formació tecnològica especialitzada, empresarial i mentoria

Els programes formatius especialitzats “Accelera Martorell” i “Anoia Connected Car Living Lab”, en aquesta segona edició, consten de 100 hores de formació (70 hores formació tecnològica especialitzada i 30 hores formació empresarial), tutories amb mentors i diferents visites.

Un dels elements destacables del programa és el seguiment dels projectes per part de professionals reconeguts i amb experiència dins el sector de l’automoció, fet que proporciona una visió molt real de l’encaix de la futura empresa.

Enguany les dues preacceleradores presenten algunes novetats respecte a les anteriors edicions adaptades a la situació actual en la qual ens trobem a causa de la crisi de la COVID-19, enguany es realitzaran en modalitat 100% ONLINE, facilitant als seus participants el seguiment del curs de manera virtual.

Una altra de les novetats d’aquesta edició és, que gràcies a la col·laboració amb la Universitat de Lleida, els participants rebran el títol d’expert universitari amb 15 ECTS reconeguts i expedits per la Universitat de Lleida. Els dos programes formatius estan totalment subvencionats per Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, el Fons Social Europeu, l’Ajuntament de Martorell i el Consell Comarcal de l’Anoia, a l’alumnat no li suposarà cap cost. Aquesta formació també compta amb la col·laboració del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) i la Universitat de Lleida. Inscripcions

Els programes estan dirigits a persones titulades en Cicles Formatius de Grau Superior electromecànica de vehicles, titulats o estudiants de Graus Universitaris d’Enginyeria, professionals d’empreses i emprenedors/res interessats a adquirir una formació específica i crear un projecte nou dins el sector de l’automoció.

Els interessats poden optar a un dels dos programes o realitzar els dos de manera simultània, ja que estan dissenyats per tal de poder compaginar els dos. Els participants desenvoluparan la solució a un dels reptes seleccionats amb l’objectiu d’adquirir habilitats i coneixements necessaris per posar en marxa aquestes iniciatives empresarials.

Per inscriure’s al programa “Accelera Martorell” s’ha de visitar el web www.acceleramartorell.cat . Per inscriure’s al “Connected Car Living Lab” s’ha de fer a través del correu electrònic aeo@anoia.cat L’inici dels programes està previst pel mes de novembre 2020 i la seva finalització al mes de març 2021.