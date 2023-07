El Campus d’Igualada lliura les orles acadèmiques

El Campus Universitari Igualada-UdL ha graduat aquest curs 2022-2023 la cinquena promoció d’estudiants del grau en Enginyeria Química, en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i del grau en Infermeria, que se sumen als graduats i graduades en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació i de la doble titulació en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia, les quals són la tercera promoció.

El lliurament de les orles acadèmiques a l’estudiantat del Campus Universitari Igualada-UdL es va fer en dos actes. D’una banda, la cinquena promoció d’Enginyeria Química i d’Enginyeria en Organització Industrial i Logística i la tercera de Tècniques d’Interacció Digital i de Computació van celebrar la graduació el 16 de juny al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada. En el cas de les enginyeries, les padrines d’orles van ser les professores Rosa Cuadros i Adela Pagès respectivament, mentre que la promoció del grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació va ser apadrinada pel professor Jordi Mateo. L’acte va comptar amb la presència de Carles Capdevila, delegat del rector pel Campus Universitari d’Igualada-UdL, Magda Valls, directora de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL i Carlota Carner, primera tinent d’alcalde i regidora d’Universitats de l’Ajuntament d’Igualada.

Per la seva banda, la cinquena promoció d’Infermeria i la tercera de Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia ho ha celebrat aquest dijous, 29 de juny, a l’Ateneu Igualadí. A l’acte hi va assistir la degana de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Lleida (UdL), Judith Roca, la secretària acadèmica de la FiF, Teresa Botigué i el delegat del rector al Campus Universitari Igualada-UdL, Carles Capdevila. Les dues promocions van ser apadrinades pel doctor en Antropologia de la Salut, fisioterapeuta i infermer, Enric Sirvent, qui és professor jubilat de Fisioteràpia i actualment investigador en Història de la Fisioteràpia.

El delegat del rector al Campus Igualada-UdL, Carles Capdevila, va reiterar el compromís de la UdL amb el Campus i va manifestar la seva satisfacció per la graduació de totes les promocions graduades enguany i va posar en valor a totes les empreses i centres assistencials del territori per acollir a tot l’estudiantat per fer les pràctiques. Capdevila també va voler desitjar molta sort en la nova etapa a tots els titulats i titulades.