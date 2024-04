El caixer-mòbil ja és una realitat a l’Anoia, tot i la incertesa de si podrà abastar les necessitats dels usuaris

Des del 2008 Catalunya ha perdut el 73% de les oficines bancàries i, actualment, el 54% dels municipis no en tenen

La Diputació de Barcelona, ha engegat el Servei d’Assistència en caixer mòbil, amb l’objectiu d’assegurar que els municipis inferiors a 5.000 habitants de la província de Barcelona sense oficina bancària ni caixer automàtic, puguin fer-ne ús. Alhora, es vol facilitar el pagament de multes i tributs de l’ORGT (l’Organisme de Gestió Tributària) i es creu que pot ser una manera d’incentivar el comerç local.

L’octubre de 2021, el ple de la Diputació de Barcelona va aprovar per unanimitat treballar en aquest projecte per evitar l’exclusió financera per raons de zona geogràfica i d’edat. El desembre de 2023 es va adjudicar el servei a l’empresa Prosegur, amb un contracte de 2 anys prorrogable, i a finals d’aquest mes, el servei entra en funcionament.

A l’Anoia, un total de divuit municipis no gaudeixen de les facilitats bancàries de tenir una oficina o caixer; que formen part dels 96 pobles en total sense aquest servei a la demarcació. Cal tenir en compte que des del 2008 Catalunya ha perdut el 73% de les oficines i, actualment, el 54% dels municipis no en tenen. Per tant, aquesta proposta donarà servei a prop de 58.000 persones d’arreu de la província.

A tres d’aquests municipis anoiencs, dimarts 30 d’abril els visitarà un caixer-mòbil; als Prats de Rei, a Sant Martí Sesgueioles i a Copons. La primera visita serà a Copons dimarts 30 d’abril a les 10 h, a l’aparcament del Bibliobús, a la zona del poliesportiu davant del bar de la piscina. A Sant Martí Sesgueioles, la visita serà el mateix dia a les 11 h i tindrà una durada de 20 minuts; i als Prats de Rei, també el dia 30 a les 14:05 h, el vehicle se situarà a davant de l’Escola Mare de Déu del Portal. El caixer mòbil farà una segona visita als tres pobles, el dilluns 13 de maig a les mateixes hores que el dia 30 respectivament.

La freqüència de visita serà una vegada al mes en els tres municipis, ja que tots tenen menys de 1.000 habitants, i les parades tindran una durada de vint minuts aproximadament. Aquesta iniciativa ha tingut un cost total de 179.450,1 €, finançat per la Diputació de Barcelona.

En aquest servei mòbil, es podrà utilitzar qualsevol targeta de dèbit, crèdit o prepagament, independentment de quina entitat bancària sigui l’usuari. Per altra banda, permet treure diners en efectiu tant amb la targeta com amb el mòbil, de la mateixa manera que pots consultar els últims moviments i el saldo, canviar el PIN i recarregar una targeta de prepagament. Hi haurà una comissió d’1,35 € per treure diners en efectiu.

Un caixer segur

L’empresa prestadora del vehicle és Prosegur, és a dir, que el servei es prestarà en un espai homologat que disposa de totes les condicions de seguretat i de personal requerida per la normativa. Al seu interior, una persona oferirà ajuda personalitzada per poder resoldre totes les qüestions d’ús, i ajudar en els tràmits que resulten més feixucs. Per altra banda, el vehicle portarà incorporades plaques solars per a un funcionament més respectuós amb el medi ambient.

Carla Casas, alcaldessa dels Prats de Rei: “és insuficient”

En una trucada a l’alcaldessa de Prats de Rei, Carla Casas, ha afirmat que tot i que encara no en pot fer una valoració real del servei, ja que encara no està en marxa, “s’agraeix que la Diputació de Barcelona faciliti aquest servei, sobretot per persones sense mitjà de transport que puguin anar a altres municipis a treure diners, en aquest sentit és un petit avenç”

Tot i això, Casas remarca que no deixa de ser un servei que ve una vegada al mes durant vint minuts, i que, per tant, això “té una limitació important pel que fa a horaris”. L’alcaldessa explica que “és insuficient”, però, per altra banda, entén que “és un pilotatge que s’està desenvolupant per veure quines necessitats hi ha a cada municipi”. Finalment, Carla Casas ha remarcat la importància que hi hagi un acompanyament humà en el servei per tal de poder prevenir situacions de possible abús econòmic, sobretot en gent més gran; i espera que la iniciativa “tingui bon resultat i puguem sumar força per demanar ampliacions.”

Marina Graells, alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles “vint minuts una vegada al mes és poc”

A la seva banda, l’alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles, Marina Graells, ha explicat que per sort a Sant Martí hi ha un únic nucli, la qual cosa facilitarà poder oferir un servei és fàcil, a diferència d’altres municipis veïns que pot haver-hi més hàndicap, ja que tenen més d’un nucli. Sí que creu, però, que “vint minuts una vegada al mes és poc”. Explica que per ara, al poble hi ha gent que només ha d’agafar el cotxe per anar al banc, perquè molts dels serveis ja estan coberts. “Pot ser que per la poca estona que s’ofereix el servei, aquesta gent hagi de continuar agafant el cotxe.”

També creu que és un servei amb dificultat de previsió, pel fet que no se sap del tot quants diners es necessitarà a cada municipi; i està pensat molt per una franja d’edat concreta, perquè el caixer arriba a les 11 h del matí. Graells explica que “com que no és el mateix dia (el 30 cau en dimarts i el 13 en dilluns), pot ser caòtica la planificació per les persones que en facin ús.” Finalment, l’alcaldessa diu que “és un inici, soc optimista i positiva, vull pensar que si funciona acabaran ampliant el servei”.