El CAI Petromiralles, 7è a la 1a Jornada del Campionat català de Clubs

Els atletes dels equips absoluts masculí i femení del C.A. Igualada Petromiralles assoliren una meritòria 7a posició en la primera jornada del Campionat de Catalunya de clubs Absolut, Grup A, disputada diumenge a l’Estadi de Cornellà.

Al Campionat de Catalunya (abans lliga catalana), que es distribueix en 4 grups on hi participen 36 equips que competeixen en diferents pistes de Catalunya, i amb puntuació per llocs assolits pels atletes en les diferents proves.

En la 1a Jornada del grup A de diumenge a Cornellà, el CAI va ser 7è amb 241,5 punts, a únicament 11 punts de L’Aldahra Lleida, 6ens amb 252,5 punts, i per davant del Barcelona Atletisme, 8ens amb 174 p. Es va imposar l’Hospitalet Atl., seguits del F.C. Barcelona, 2ns., del Cornellà Atl., 3ers., de l’Agr. Atl. Catalunya, 4ts. i de l’Avinent Manresa, 5ens.

Entre les grans actuacions dels joves atletes anoiencs, cal destacar les 3eres posicions d’Eloi Santafé en 110 m. tanques, amb 14”45, de Cesc Boix en 1.500 m.ll., amb 3’54”74 i de Núria Moix en llançament del Pes, amb 10,61 m,. entre altres destacades classificacions i registres. Carmen Gil va debutar amb el CAI en aquest campionat. La 2a Jornada, que es durà a terme el 13 de Maig, dissabte a la tarda, a l’Estadi Serrahima de Barcelona, decidirà el club campió i els 2 conjunts del grup A que perdran la categoria per a la temporada 2024.

Les posicions i marques dels atletes del CAI Petromiralles foren les següents:

Masculins:

100 m.ll.

8 – Aleix Fuchs -11”13

10 – Rubén Sánchez -11”51

400 m.ll.

14 – Nil Cabello – 51”91

16 – Jan Solà – 53″95

110 m.t.

3 – Eloi Santafé – 14”45

12 – Isaac Baltà – 18”03

1.500 m.ll.

3 – Cesc Boix – 3’54”74

8 – Roger Suria – 3’57”91

5.000 m.ll.

9 – Gerard Bou – 15’30”27

11 – Ramón Linares – 16’09”29

Salt Alçada

5 – Antoni González – 1,95 m.

10 – Marc Sánchez – 1,86 m.

Triple Salt

9 – Aitor Caldito – 13,30 m.

14 – Oriol Castells – 12,76 m.

Llançament de Martell

9 – Ramon Sánchez – 34,58 m.

14 – Josep Mª Lagunas – 26,79 m.

Llançament de Disc

10 – Aleix Llorens – 34,08 m.

4 x 100 m. relleus

6è lloc equip del CAI amb Aitor Caldito – Oriol Castells –

Nil Cabello i Aleix Fuchs – 43”61 –

Femenines:

100 m.ll.

8 – Mabintou Cámara – 12”50

12 – Mar Buchaca – 12”70

400 ll.

7 – Carla Bisbal – 57”87

16 – Judit Navarro – 1’05”64

1500 m.ll.

7 – Júlia Solé – 5’01”12

11 – Clara Enrich – 5’12”03

5.000 m.ll.

13 – Marina Suria – 19’20”73

ret. – Bemnet Vidal –

100 m. tanques

13 – Mar Planas – 17”70

14 – Laia Planas – 19″68

Salt Perxa

8 – Etna Torras – 3,10 m.

14 – Àneu Morcillo – 2,40 m.

Salt de Llargada

8 – Lucia Molina – 5,20 m.

12 – Carmen Gil – 4,92 m.

Llançament de Pes

3 – Núria Moix – 10,61 m.

12 – Aina Dalmau – 8,26 m.

Llançament de Javelina

12 – Marta Garrido – 29,74 m.

15 – Elsa Alías – 25,75 m.

Relleu 4 x 100 m.

6è lloc equip del CAI amb Mar Buchaca – Carmen Gil –

Blanca Moreno i Mabintou Cámara – 50”56 –

Relleu 4 x 400 m.ll. Mixte –

8è lloc equip del CAI amb Eloi Santafé – Júlia Solé – Mathios Rodríguez i Carla Bisbal – 3’44”48