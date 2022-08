El Bruc comença avui divendres quatre dies de Festa Major

Aquests divendres comencen els actes de la Festa Major del Bruc, que s’allargaran fins el proper dilluns. Aquest és el programa d’actes

Divendres 12

20:00 h

Pregó de la

Festa Major

Plaça del Pati de Can Casas

22:00 h i 24:00 h

Concert i ball de l’Orquestra Aquarium

Plaça del Pati de Can Casas

Dissabte 13

11:00 h

Holi Party i festa de l’escuma

Zona Esportiva

17:00 h

Teatre familiar

“Sota Sola” KA Teatre

Sala Mateu Claramunt del Casal Familiar

18:30 h

Cercavila

Inici i final a la Plaça del

Pati de Can Casas

19:00 h

Sardanes amb la Cobla Sabadell

Plaça del Pati de Can Casas

21:30 h

Correfoc

Bruc del Mig

22:30 h

MiratJazz Sextet

Plaça del Pati de Can Casas

24:00 h

Bruclyn Fest amb Adala

Plaça del Pati de Can Casas

Diumenge 14

11:00 h

Tobogan aquàtic

El Bruc de Dalt

17:30 h

Foto dels Hereus i Pubilles del Bruc

Pati dels Tarongers, Can Casas

18:30 h

Bicicletada popular

Sortida des de la Plaça del

Pati de Can Casas

20:00 h

Teatre “Déu i altres peces”

Sala Mateu Claramunt del Casal Familiar

20:00 h

Correbars

Des del Bar de la piscina fins al Casal Familiar

22:30 h

Orquestra La Mitjanit

Plaça del Pati de Can Casas

01:00 h

DJ Remember Dance

Plaça del Pati de Can Casas

Dilluns 15

10:00 h

Petanca

Torrent de l’Illa

12:30 h

Missa de Festa Major

Església de Santa Maria

14:00 h

Dinar d’Homenatge a les Persones Grans

Hotel El Bruc

18:00 h

Teatre “Déu i altres peces”

Sala Mateu Claramunt del Casal Familiar

19:00 h

XII Cursa popular

Bruc del Mig

22:30 h

Havaneres

Les Anxovetes

La Plaça del carrer Parròquia