El bon temps afavoreix una alta participació a la Botiga al Carrer

Igualada Comerç va organitzar, aquest passat dissabte, una nova edició de la Botiga al carrer, que tornava a estar marcada per les restriccions. Aquesta activitat comercial es celebra anualment el primer dissabte del mes de març, quan hi ha la cloenda a les rebaixes. Per les circumstàncies de la pandèmia, però, s’ha hagut de passar al tercer cap de setmana d’aquest mes, i per això suposava un hàndicap.

La valoració final que es fa des de l’entitat, és molt positiva. En primer lloc pel fet de poder-se organitzar, ja que fins a la darrera setmana no es va tenir coneixement de l’autorització. També pel fet de ser el primer dissabte que el comerç podia obrir, després de setmanes de tancament. I la molt bona resposta de la ciutadania que va participar durant tota la jornada.

La Botiga al carrer es va organitzar seguint els protocols establerts per Igualada Comerç, supervisats pel Procicat. Es va perimetrar tota la zona de les carpes del Passeig Verdaguer, a més de facilitar gel per rentar-se les mans, cartells indicadors i el suport de Protecció Civil i Creu Roja per informar i supervisar que es complissin les mesures de seguretat.

Igualada Comerç ha mantingut i potenciat les novetats implantades en l’anterior edició que van ser molt ben acollides. Pel que fa als comerciants, se’ls va oferir la possibilitat de tenir un espai a on se’ls convidava a prendre un cafè amb la col·laboració de Vending Martínez, i també es va facilitar poder dinar a la zona del Passeig Verdaguer sense haver de marxar de l’espai. Pel que fa a la logística, la senyalització i la imatge, a més de posar a disposició quatre mòduls de lavabos que eren netejats constantment, l’organització també va situar un punt d’informació durant tota la jornada per atendre tant als comerciants com els visitants.

En aquesta edició també es va voler agrair les compres que es van fer, oferint la possibilitat de poder participar en un sorteig de diferents regals, obsequis i vals de menús en diferents restaurants de la ciutat.