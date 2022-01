El BCN City Ballet portarà sobre l’escenari de l’Ateneu “El Trencanous”

El dissabte 15 de gener, a les 6 de la tarda, es tanca amb dansa el conjunt d’espectacles del cicle nadalenc al Teatre Municipal Ateneu amb una adaptació del popular ballet El Trencanous de BCN City Ballet per a tota la família. Faltarà, encara, una funció dels Pastorets el diumenge al matí i la presentació de L’ocell de foc de la JOSA aleví, a la tarda. Les entrades pel Trencanous tenen un preu de 15 € i es poden adquirir per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/. També es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala Municipal d’Exposicions c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu), de dimarts a dijous de 18.30 a 20.30 h, divendres de 18 a 21 h i dissabte d’11 a 14. A la taquilla del Passatge Vives, el dijous d’11 a 13 h i de 18 a 20 h i una hora abans de l’espectacle El Trencanous

La primera història que es coneix d’El Trencanous està basada en el llibre de contes d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann titulat El Trencanous i el rei dels ratolins (1816). No obstant això, l’argument que donaria vida, anys més tard, al ballet de Txaikovski deriva d’una adaptació que Alexandre Dumas (pare) va fer del text de Hoffmann. Les coreografies de la versió de BCN City Ballet són d’Elisabeth Pérez, Leandre P. Sanabria i Odemis Torres i compta am la direcció artística de Georgina Rigola.

El conte comença per Nadal i tota la família de la Clara s’ha reunit a l’entorn de l’arbre per cantar nadales i repartir els regals. A fora neva i fa fred. L’oncle Drosselmeyer arriba i ofereix regals a tots els nens i nenes. A ella li regala un trencanous amb la figura d’un soldadet.

En els somnis de la Clara, el soldadet recobra la vida i la porta a viatjar per un món de fantasia amb danses d’arreu (àrabs, espanyoles, xineses, urbanes) i on lluiten soldadets i ratolins…

Un espectacle ple d’alegria i emocions, on nens i adults gaudeixen de la màgia nadalenca que deixa volar la imaginació per un món oníric.

Les persones havien deixat de creure que és possible estar tots units, però el Trencanous ens demostra que és possible la cohesió i hi ha cabuda per a la multiculturalitat, les tradicions, els infants, els pares, els avis i, sobretot, els somnis.