El barri de la Font Vella, a punt per les Festes del Pilar

El barri de la Font Vella ja és a punt, com cada any, per a les seves festes, en ocasió de la festivitat del Pilar. Aquest és el programa complet de totes les activitats (només fins dijous de la setmana vinent):

Diumenge 8

9h Guarnició dels carrers a la plaça Pius XII. La Comissió de Festes del Barri de la Font-Vella convida a tothom qui ho vulgui a guarnir els carrers del barri per iniciar les festes del Pilar d’enguany.

Dimecres 11

12h Repic de campanes. A les esglésies de Santa Maria i del Roser. Després, enlairada de coets que donarà pas a l’inici de les festes.

19:30h Cercavila. Tothom que tingui gegantons i capgrossos pot acompanyar els gegants del barri (Botines i la Pilar) a la cercavila amb l’Associació Cultural Dessota i els seus Grallers. Recorregut: carrer Roser, plaça Pius XII, carrer Santa Maria, plaça Ajuntament, carrer del Born, plaça del Pilar, carrer de Sant Cristòfol, carrer de Sant Jordi, plaça del Rei, carrer de la Concepció, carrer de Custiol i carrer del Roser.

21:30h XVII Gresca i sopar a la fresca. A la plaça Pius XII. Enguany tornem a celebrar el sopar més tradicional d’Igualada, el sopar dels amics del barri, obert a tothom qui vulgui compartir unes arengades de la costa amb pa amb tomàquet, gotim de raïm, coca, aigua, vi i rom cremat. Preu 15€. Venda de tiquets a la Pastisseria Targarona fins a exhaurir les 150 cadires. En cas de pluja el sopar és farà a les Escolàpies.

22:30h Concert amb Marta Vidal. A la plaça Pius XII. Jove talent igualadí, guanyadora de l’últim Certamen de Música Jove d’Igualada, ens presentarà en primícia temes propis que relaten la seva passió per la vida, la natura i l’univers. Com des de l’endins podem recuperar la nostra força interior, i com la transformació ens ensenya que la veritable autenticitat no és res més que ser una mateixa.

Dijous 12

8h Matinades. El so de les gralles dels nostres amics grallers de l’Escola de Grallers de Sitges ens oferiran un bon despertar, amb el seu millor repertori. No us ho perdeu, són espectaculars!

11h Els gegants van a missa. Els gegants, la bandera i la farola del barri de la Font-Vella conviden a tot el veïnat i a la gent de la ciutat a assistir a la missa solemne. La imatgeria sortirà de l’Església del Roser per anar a la Basílica de Santa Maria, acompanyats de l’Associació Cultural Dessota i l’Escola de Grallers de Sitges.

11:30h Missa Solemne. A la Basílica de Santa Maria. Oficiarà l’arxipreste Eduard Flores amb l’acompanyament dels grallers de l’escola de Grallers de Sitges. Margarida Roca serà l’encarregada de dirigir els cants i, durant la missa, els grallers tocaran dues peces escrites per Blai i Fontanals. Al final, es tocarà l’himne del barri amb gralles.

En sortir, els Gegants aniran a fer el vermut i s’estaran al costat de la capella del carrer Nostra Senyora de la O, cantonada Plaça del Pilar, on s’exposarà la imatge de la Verge del Pilar.

Durant els dies 11 i 12 d’octubre es podran fer ofrenes de flors i llantions a la capella.

12:30h Vermut musical: Els Músics del Parc. A la plaça del Pilar. Son el seus components, Pep Massana (violí), Albert Puig (baix elèctric), Sergio Piedras (guitarra acústica), Salvador Millera (acordió) Jordi Giralt (guitarra clàssica). Un grup de versions que combina diversos gèneres passant pel folk, el pop i el country. Un grup divertit que ens amenitzarà el vermut, tot fent unes ballades.

17:30h Xocolatada popular. A la plaça Pius XII. Xocolatada amb suca-mulla pels infants en primer lloc, i si ens deixen, per a tothom. Gentilesa de Pastisseria Targarona.

18h Espectacle infantil. A la plaça Pius XII. A càrrec de Cia Bitxicleta, amb un espectacle de màgia, pallassades i cançons. Perquè la quitxalla gaudeixi d’una bona estona en família.

19:30h Concert & Swing Jam amb Món petit món. A la plaça Pius XII. Vine a ballar a la plaça pius XII a ritme de jazz. Amb el to i el swing de la banda Mon Petit Món.