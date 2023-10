El 80,7% dels vehicles que circulen per l’entrada de la carretera de Manresa d’Òdena superen la velocitat permesa

Aquest mes de setembre, l’Ajuntament d’Òdena ha instal·lat un radar pedagògic al municipi, inicialment a l’entrada de la carretera de Manresa, per tal de registrar informació estadística sobre el nombre de cotxes que transiten per la carretera i les velocitats que assoleixen.

Fent un balanç del mes de setembre, concretament del dia 5 al 27, hi ha hagut un total de 77.066 enregistraments, durant les 24h, dels quals el 80,76% ha excedit la velocitat permesa.

Es tracta d’un tram on la velocitat màxima permesa és de 30 km/h; la mitjana de les velocitats registrades ascendeix a 36km/h i la velocitat màxima registrada ha estat de 135 km/h.

El radar pedagògic també ha permès determinar que l’horari de més afluència de trànsit és de 14 a 15 hores.

L’objectiu és anar ubicant el radar a diferents punts d’Òdena on hi ha problemes de velocitat i, si es detecta un elevat excés de velocitat sostingut, activar un radar sancionador per tal de multar als infractors que posen en perill la seguretat viària.

Donada les altes dades d’excessos de velocitat, durant una setmana s’activarà un radar homologat sancionador, amb capacitat de registrar infraccions. L’Ajuntament d’Òdena demana respecte a les senyalitzacions per la millor convivència i seguretat de les persones.