El 21% dels ingressats a l’Hospital tenen coronavirus

L’Hospital d’Igualada ha registrat 3 morts més aquesta darrera setmana per coronavirus i ja en suma 219 des de la primera defunció al centre hospitalari el març del 2020.

Per altra banda, aquest dimarts es registraven 37 persones ingressades a l’Hospital Universitari d’Igualada amb coronavirus, les mateixes que hi havia una setmana enrere. On sí que ha millorat la situació és a la Unitat de Cures Intensives, que ha passat de 10 pacients amb coronavirus ingressats a tenir-ne 7 aquesta setmana. Això sí, la xifra global d’ingressats en aquesta unitat ha passat dels 10 als 12, ja que aquest dimarts hi havia cinc pacients a la UCI sense coronavirus.

Ara mateix, segons dades de l’Hospital, el 21% dels pacients ingressats al centre tenen coronavirus, i el percentatge de pacients amb covid a la UCI és el 64% del total.