El 14 de març, 3a Jornada de Referents Femenins

El proper 14 de març de 19h a 20.30h, l’Adoberia Bella acollirà la 3a Jornada de Referents Femenins organitzada per l’Ajuntament d’Igualada. Carlota Carner, regidora d’Igualtat, acompanyada de l’empresària i comunicadora Olga Jimènez ha presentat aquesta nova edició que se centrarà en dones que treballen en cossos de seguretat i emergències com són la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, Bombers i el Sem. Carner ha remarcat que l’ objectiu que es marca des del departament d’Igualtat de l’Ajuntament d’Igualada és el de “generar i visibilitzar referents femenins que són indispensables per avançar cap a una societat més igualitària amb l’objectiu, sobretot de donar a conèixer i posar exemples del talent femení d’aquells àmbits tradicionalment més masculinitzats”.

Jimenez ha explicat que se sent molt orgullosa i satisfeta de poder participar en al tercera edició d’aquesta jornada que permet “visibilitzar dones que estan fent grans coses a la ciutat, són dones amb gran vocació, implicades i centrades en ajudar i donar servei als altres i que valoren el treball en equip”. A la taula rodona hi participaran: Laura Marco, Caporala dels Mossos; la Caporala Jess, de la Policia Local d’Igualada; Natàlia Prats, Bombera i Maribel Soriano, infermera del SEM. Carner ha finalitzat remarcant que “l’experiència i testimoni d’aquestes professionals que participaran a la taula rodona seran inspiradores per moltes nenes i noies, no només en aquelles que els hi pugui interessar ser bombera o policia, sinó que seran un bon exemple per totes dones de com trencar amb estigmes i superar barreres”.