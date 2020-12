Eixarcolant organitza dos debats sobre viure sosteniblement

Conceptes com sostenibilitat, sobirania alimentària, i territori estan cada cop més presents en el dia a dia, i s’espera que siguin elements clau a l’hora de definir les polítiques de recuperació post Covid-19. És en aquest context que des del Col·lectiu Eixarcolant, i per tercer any consecutiu, es desenvolupa el projecte del Calendari del Bon Consumidor, com a eina per generar consciència i també debat entorn la sostenibilitat i el consum.

Enguany per primer cop s’han organitzat diferents activitats a redós del projecte del Calendari, que s’iniciaran els dies 13 i 20 de desembre en forma de debat – col·loqui, i que tindran continuïtat al llarg del 2021.

Avui diumenge dia 13 tindrà lloc el debat “La importància del territori”, amb la participació de Carles Mencos (Coordinador territorial d’Unió de Pagesos a la Catalunya Central), Isabel Salamaña (Dra. en Geografia i professora de la Universitat de Girona, amb una llarga trajectòria investigadora en agricultura i desenvolupament rural, i en planificació i ordenació del territori) i Pep Nogué (Cuiner i gastrònom. Presentador del programa radiofònic “La Fonda de Catalunya Ràdio”, i director de programes gastronòmics del CIB).

A seu torn, el diumenge dia 20 tindrà lloc el debat titulat “Viure sosteniblement és possible?”, amb la participació d’Amanda Bataller (Artista i cuinera, centrada en la divulgació de la cuina conscient i sostenible, amb un enfoc vegetarià i de reaprofitament), Gustavo Duch (veterinari, escriptor i activista per la sobirania alimentària. Coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’), i Sergi Saladié (Dr. en Geografia, professor associat al Departament de Geografia de la URV. Investigador i consultor en paisatge, energia i planejament territorial).

Ambdós debats seran presentats i conduïts per Marc Talavera, President del Col·lectiu Eixarcolant, Dr. en Biologia per la UB, i es podran seguir a través del canal de Youtube d’Eixarcolant.