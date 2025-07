Eixarcolant busca voluntaris per a la 10a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

El dissabte 27 de setembre, Igualada acollirà la 10a edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, un esdeveniment que té per objectiu donar a conèixer l’etnobotànica i mostrar a la ciutadania el gran potencial que tenen les plantes oblidades (silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals) per ajudar a transformar els sistemes de producció, distribució i de consum d’aliments actual per uns més sostenibles, ètics i justos.

A la Jornada, que enguany celebra 10 anys, s’hi reuneixen de nou més de 200 paradistes, cuiners, talleristes i ponents experts d’arreu del territori per desenvolupar les activitats previstes, totes elles relacionades amb les plantes oblidades. Per tal de poder dur a terme amb èxit aquesta Jornada Gastronòmica, que ha experimentat un gran creixement al llarg dels darrers anys, el Col·lectiu Eixarcolant anima a tothom a participar-hi i a gaudir de la festa des de dins com a voluntari o voluntària.

Totes les persones interessades poden trobar a la pàgina web del Col·lectiu www.eixarcolant.cat la possibilitat d’inscriure’s com a voluntaris i voluntàries mitjançant un petit formulari que tenen a la seva disposició. Els participants podran escollir l’horari, els àmbits en els quals els vindria de gust col·laborar, i diversos aspectes per tal que l’experiència sigui d’allò més gratifi cant. En aquesta 10a edició seran necessaris més de 200 voluntaris i voluntàries, per aquest motiu, membres de l’entitat animen a tothom a inscriure-s’hi i recorden que no cal ser expert en plantes per participar-hi des de dins.

Recordem que Eixarcolant és un col·lectiu de persones sense ànim de lucre que treballen per recuperar les plantes oblidades, que inclouen tant plantes silvestres comestibles com varietats agrícoles tradicionals. El principal objectiu d’Eixarcolant és situar en el centre del debat públic les plantes oblidades, l’agroecologia i la necessitat d’un canvi profund de model agroalimentari, tant des del punt de vista de la producció com de la distribució i del consum d’aliments. En trobareu més informació a www.eixarcolant.cat.