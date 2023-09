Eines de País / Un Pas Més: Una candidatura independentista transversal per a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona 2023

Dimarts vinent dia 12 de setembre es presenta a Igualada la candidatura Eines de País / Un Pas Més per a les pròximes eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. Encapçalats per Mònica Roca i Toni Fitó, actuals Presidenta i Vicepresident de la Corporació, aquesta candidatura reuneix cares conegudes i destacades personalitats del món empresarial.

En el seu mandat, l’actual candidatura ha destacat per l’obertura de la institució a les empreses, la transformació digital, els projectes de formació i d’intercanvi de coneixement, el servei de finançament, el Consolat de Mar i els estudis denúncia ( dèficit fiscal i d’infraestructures, llengua o manca de formació adequada a les empreses ).

Els grans eixos de la campanya són: la sostenibilitat mediambiental i social, la digitalització, la cohesió del territori, la internacionalització, la competitivitat, la nova Cambra i la ferma convicció que la millor política econòmica és l’Estat propi.

La candidatura Eines de País / Un Pas Més es caracteritza per la seva transversalitat i per compartir una visió de país. En la seva composició, s’ha tingut en compte no només els diferents sectors d’activitat, segons el requisit legal, sinó també la cohesió territorial i la mida dels diferents negocis representats. S’ha garantit la presència de micro, petites i mitjanes empreses, així com la diversitat de tipologies i formes societàries, incloent-hi el empresaris individual (autònoms) i les cooperatives. A més, s’ha valorat l’aportació del tercer sector, reconeixent-ne el paper clau en l’economia catalana. La candidatura defensa la convicció que la millor política econòmica per al teixit productiu català és la consecució d’un Estat propi. La proposta Eines de País / Un Pas Més té com a objectiu consolidar el projecte i l’acció de govern iniciats fa quatre anys. Amb aquesta finalitat, el lema de la campanya Un Pas Més reforça la idea que cada vot compta i que cal continuar avançant per aconseguir els objectius proposats.

L’acte es durà a terme a la Sala d’Actes del Centre Cívic Nord, el proper dimarts dia 12 de setembre, a les 19 hores.