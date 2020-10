Educació insisteix que el tancament de les escoles “no està sobre la taula”

Tant Cambray com Ramentol han defensat que les xifres de què disposen des de l’inici de curs indiquen que la transmissió és produeix fora dels centres educatius i que la taxa de positivitat és inferior en el col·lectiu d’edat pediàtrica.

Amb l’empitjorament de la situació, Cambray ha reconegut que també augmentaran els casos a les escoles i instituts però ha insistit que això voldrà dir “que la covid entra a l’escola a través de la presència a la comunitat”.

Pel que fa a l’etapa postobligatòria, Cambray no ha descartat “cap escenari en funció de com evolucioni la pandèmia”, tot i que ha assegurat que la voluntat és allargar la presencialitat “el màxim possible”. El secretari ha dit que el sistema educatiu no viu aïllat de la comunitat i que per això es prendran mesures segons les decisions que vagi prenen Salut i el Govern.