Editorial: Pobresa a l’Anoia

L’any passat, un total de 2.162 persones van ser ateses a l’Anoia gràcies als donatius del “Gran Recapte”, amb 188 tones d’aliments repartides a la comarca. Aquest cap setmana, si aneu al supermercat, es molt probable que us trobeu a voluntaris recollint altra vegada menjar gràcies a aquesta iniciativa, nascuda arran de la crisi de la bombolla immobiliària, fa quinze anys, i que, lluny de menguar, segueix essent una necessitat.

L’any 2019, ja sabíem que el 25% dels infants d’Igualada, uns 2.000, té un risc de patir pobresa infantil moderada. Així ho recull a l’Atles de distribució de la riquesa de les llars de l’Instituto Nacional de Estadística, basat en dades de l’Agència Tributària. Les xifres han seguit empitjorant, així com les que situen les persones que són al llindar -o per sota- de la pobresa. No anem bé.

El nostre país ha enfrontat desafiaments significatius en relació amb la pobresa i la desigualtat econòmica. Alguns dels factors que han contribuït a aquesta situació inclouen la crisi econòmica del 2008, que va tenir un impacte catastròfic al mercat laboral i a l’economia en general. Si bé aquella crisi es va superar, el cert és que a l’Anoia n’hem anat encadenant-ne de noves, i aquelles famílies que ja ho tenien molt complicat, no han aconseguit remuntar.

La taxa de pobresa es mesura a través de diversos indicadors, com ara el percentatge de la població que viu per sota del llindar de la pobresa, que es defineix com el 60% de la mitjana dels ingressos disponibles. A més, la desocupació i la precarietat laboral també han estat problemes persistents. Entitats com Càritas o Creu Roja Anoia segueixen essent vitals per a oferir suport als qui no poden viure en condicions dignes.

És per això que el “Gran Recapte”, per bé que tots plegats patim una situació difícil amb una persistent inflació i ens pot frenar, segueix essent necessari. Bona prova n’és l’alta utilització del Banc d’Aliments, a Igualada i en altres municipis de la comarca. Una vegada més, reflexionem i siguem solidaris. Demà li pot tocar a qualsevol.

