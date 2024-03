Editorial: La igualtat, un dret

"El Dia Internacional de la Dona és una ocasió important per recordar que la lluita per la igualtat de gènere és responsabilitat de tothom."

El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona, una data dedicada a commemorar la lluita pels drets de les dones i la igualtat de gènere a tot el món. Aquest dia s’ha convertit en un moment per reflexionar sobre els èxits aconseguits, així com per destacar les injustícies i desigualtats que encara persisteixen a la societat.

La igualtat de gènere és un objectiu fonamental per promoure societats més justes i equitatives. Implica garantir que els homes i les dones tinguin els mateixos drets, oportunitats i accés a recursos en tots els aspectes de la vida, incloent-hi el treball, l’educació, la política i la participació en la presa de decisions.

El 8M no només commemora els èxits obtinguts per les dones al llarg del temps, sinó que també ens recorda la urgència i necessitat de continuar treballant tots junts per aconseguir una igualtat real. És un dia de lluita, de reivindicació, d’alçar la veu i d’exigir drets per a tots i TOTES, per les que ja no hi són i les que vindran. Ser dona no és fàcil en un context hostil, en què les desigualtats es viuen com una cosa natural, on les dones han estat invisibilitzades, cosificades i utilitzades de forma generalitzada.

En un món que està lluny de ser igualitari, el 8 de març serveix com a recordatori de les bretxes que enfronten a les dones en tots els àmbits. Encara que hi ha avenços en determinats sectors de la societat, les dones continuen enfrontant-se a obstacles injustos en l’àmbit laboral, la violència de gènere continua com a epidèmia global, no volem viure violències masclistes, ni actuacions omises per part de les institucions i la representació femenina en rols de lideratge és molt baixa si es compara amb la dels homes.

El Dia Internacional de la Dona, que celebrem precisament avui divendres, és una ocasió important per recordar que la lluita per la igualtat de gènere és responsabilitat de tothom. És una crida a l’acció per combatre la discriminació, el sexisme i la violència de gènere, i per treballar junts cap a un món on totes les persones, independentment del gènere, puguin viure lliures i sense por de la discriminació o la violència.