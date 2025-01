Per què la gent bona marxa?

Hi ha poques coses que facin més mal a un empresari que la marxa d’un bon treballador.

Un molt bon client meu em demanava fa uns dies la meva opinió respecte a una discussió que tenen amb els seus fills, que creuen que els salaris haurien d’apujar-se si volen retenir el talent. Ell està convençut que paguen uns bons sous i, de fet, han apujat el sou d’un parell de persones en els darrers temps, perquè han assumit noves responsabilitats, i això ho justifica.

Tot i així, la discussió amb els fills l’ha fet dubtar, i a la nostra darrera reunió m’ho va demanar a mi.

Li vaig fer una simple pregunta: de les darreres marxes que has tingut, quantes han estat pel sou?

“Cap ni una, va respondre’m. Han marxat per motius diversos, però cap relacionat amb el sou.”

“Has analitzat els salaris de la competència?” vaig insistir-hi.

La realitat és que van demanar un informe a una empresa consultora de recursos humans, que deia que els salaris, no només no eren baixos, sinó que estaven per sobre de la mitjana, i incorporaven variables que la competència ni somiava.

Un mal salari pot ser un dels motius pel que la bona gent marxa de les empreses, però no és l’únic, i en aquest cas, no ho era.

Ara bé, podem concloure que no hi havia cap problema?

No. En els darrers anys, la rotació del personal era prou elevada com per donar la raó a la preocupació dels fills sobre la fuga del talent. Calia preguntar-se el perquè.

Al llarg de més de 25 anys assessorant empreses de molts sectors i països, he observat tres grans raons que fan que les persones bones marxin de les empreses. Són aquestes:

En primer lloc, un bon cap. He vist grans treballadors marxar de molt bones empreses amb molt bons sous, a causa d’un mal cap, que crema o frena el talent, ja sigui demanant allò impossible, no tenint clares les prioritats o per manca d’ètica, entre d’altres.

En segon lloc, un entorn positiu, que premiï els motivats. M’hauràs sentit dir molt sovint que no pots motivar l’equip, però sí desmotivar-lo. La manca d’organització du a una manca de resultats que frustra a les estrelles.

I, per últim, però tan important com els altres, un sou competitiu, que no provoqui una “marxa forçada” derivada de no poder sostenir les seves famílies.

El teu 1%

No pots influir en les decisions dels teus treballadors, però sí que pots prendre decisions i liderar per a fer que la teva empresa atragui i fidelitzi al talent.