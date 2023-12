Ecomemb i el negoci col·lateral de l’aigua

Publicitat

Els experts asseguren que a partir de l’any 2025, els abocadors rebran més d’1,5 milions de membranes d’osmosis inversa, xifra que equival a 25.500 tones de plàstic. Aquest és el punt de partida d’Ecomemb, una firma emergent sorgida al voltant d’un grup de recerca de la Universitat de Girona i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua. “Reciclem, de forma sostenible, membranes d’osmosis inversa que filtren i dessalinitzen l’aigua per al consum”, explica Raquel Garcia, CEO del projecte, durant una conversa amb VIA Empresa. La seu de l’empresa està situada a les instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. A més, Ecomemb disposa d’un centre de producció a Campllong.

Segons els responsables d’Ecomemb, la seva tecnologia permet rebaixar un 60% la despesa econòmica i energètica a l’hora de fer el canvi dels filtres. “Parlem d’elements que en algunes indústries, habitualment, s’han de canviar cada quatre mesos”, descriu Garcia. Més enllà de la CEO, l’estructura executiva de la firma queda repartida entre un director comercial, un responsable de negoci i un cap tècnic. Malgrat que l’empresa es va constituir a finals de l’any 2022, la tasca des de les oficines no s’ha activat fins al passat mes de juny.

Abans d’aterrar la tecnologia al mercat, Ecomemb ha provat més de 300 membranes a deu centres industrials de l’Estat que, principalment, es dediquen al tractament d’abocadors, aigües residuals urbans, aigua salobre i aigua condensada. Sota el principi de l’economia circular, l’equip liderat per Raquel Garcia ja treballa en un nou procés que vol regenerar membranes d’un determinat sector industrial per ser reutilitzades en un altre àmbit. Les plantes incineradores, les indústries de concentració de proteïnes o les fàbriques cerveseres són alguns dels usuaris potencials de la tecnologia gironina.

Els principals mercats d’Ecomemb són l’Estat, Europa, Orient Mitjà i el nord d’Àfrica “Durant la preparació del projecte també ens hem trobat que hi ha molta gent que no vol tirar els filtres, però no té cap alternativa”, destaca l’executiva. Recentment, a causa del context de sequera que viu Catalunya, la Generalitat ha anunciat una inversió de 407 milions d’euros, fins a l’any 2040, per impulsar instal·lacions de reutilització de l’aigua. Catalunya acostuma a depurar, anualment, 610 hectòmetres a través de la xarxa existent de 547 depuradores. Durant el 2022, un 13% dels volums depurats es van destinar a la reutilització directa. Ecomemb té un segell que la Fundació Ship2b atorga als projectes que generen un benefici ambiental.

En una primera fase, els plans d’Ecomemb impliquen consolidar la seva activitat a l’Estat. Més endavant, l’empresa no descarta obrir una ronda de finançament per aterrar al nord d’Àfrica i altres països del Mediterrani. “També hem començat a tenir tractes amb clients de Portugal i Alemanya”, especifica Raquel Garcia. La firma emergent calcula que pot accedir a un mercat de 100 milions d’euros. En clau financera, Ecomemb ha comptat amb l’ajuda de la Generalitat, a través d’ACCIÓ.

La convocatòria dels ajuts Startup Capital, dotada amb un valor total de dos milions d’euros, concedeix ajuts de fins a 100.000 a projectes de les característiques d’Ecomemb. Amb aquesta mesura, la Generalitat pretén acompanyar firmes emergents que basen els seus productes i serveis en coneixements científics i tecnològics. Barcelona s’ha consolidat com el segon hub preferit a la Unió Europea pels fundadors de startups per sisè any consecutiu, segons Startup Heatmap Europe 2023. L’estudi conclou que un 17,1% dels emprenedors europeus escollirien la capital catalana per engegar el seu projecte, de manera que Barcelona se situa només per darrere de Berlín i per davant de ciutats com Amsterdam, París i Lisboa.

