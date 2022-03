Dues victòries consecutives, per primera vegada a la temporada dels blaus

CF IGUALADA 3

EL CATLLAR 1

Els blaus aconsegueixen encadenar dues victòries consecutives, per primera vegada a la temporada. Els igualadins tornaven de l’aturada per Carnestoltes, amb l’objectiu de seguir amb les bones sensacions de la victòria a les Borges Blanques.

L’equip de Pedro Milla seguia comptant amb numeroses baixes, però era conscient que sumar tres punts farien respirar i permetrien que l’equip seguís creixent.

En front, hi havia El Catllar, un dels equips revelació de la temporada. Però es tractava d’un dia on l’Igualada no fallaria.

Al minut 2, després d’una centrada de Sardor, els visitants van desviar la pilota que es convertiria en el primer gol. El duel començava d’allò més bé.

El conjunt blau seguia generant ocasions i les sensacions eren molt bones. I més, quan al minut 29, Sole rematava de cap, un córner i feia el segon. S’arribava al descans amb un marcador còmode i que reflectia el que s’havia vist sobre la gespa.

A la represa, els visitants van intentar incomodar la porteria d’Arturo, però no ho van aconseguir fins al minut 63. Un penal molt dubtós era aprofitat per El Catllar, que es posava dins del partit. Però davant el possible dubte, els igualadins ho van deixar clar. Cinc minuts més tard, una gran combinació era rematada per en Joel, que feia el tercer gol.

Des d’aquell moment, no es va veure cap jugada clara més de gol i els tres punts es van quedar a Les Comes.

La setmana vinent, l’equip descansa i torna a jugar el 20 de març, a Mollerussa.