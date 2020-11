Dues propostes de les escoles, les més votades als pressupostos participatius de la Torre

Aquest dilluns 2 de novembre ha acabat el termini de votació per decidir quins dels projectes presentats als pressupostos participatius de la Torre de Claramunt per a aquest 2020. El total de vots recollits ha estat 316. Les dues propostes més votades provenen de les escoltes del municipi.

La proposta que més vots ha aconseguit, 62, ha estat la presentada pels delegats de l’Escola la Torre que consisteix en la transformació del pati de l’escola/parc del Mil·lenni en un espai educatiu de joc i moviment que afavoreixi les relacions de convivència i estimuli la creativitat i el joc lliure. Per fer-ho s’hi construiran un pont del mico, un joc de recorregut Andesina, un joc d’equilibri l’Octàgon, i un altre joc d’equilibri. El pressupost total suma gairebé 15.000 euros.

Amb 52 vots, la segona proposta més votada ha estat la presentada pels mestres de l’Escola Torrescasana, que té per objectiu la digitalització de les aules del centre com a eina de suport en al construcció de coneixement i per ajudar l’alumnat en el procés d’aprenentatge a l’escola. En concret els mestres detallen la incorporació de tres pissarres interactives per a les aules de 1r, 2n i 3r de primària, tres robots educatius Blue-bot per a les aules d’educació infantil, 15 tauletes per a educació infantil, un panell interactiu 4K de 75’’, i la conversió dels projectors en pissarres tàctics. Tot suma gairebé 15.600 euros.

A pocs vots de distància, amb 48, ha quedat la proposta de connexió i neteja dels camins de la Ruta Verda; amb 43 l’ha seguit la proposta de canviar la porta del gimnàs de l’escola Torrescasana; amb 37 ha quedat la proposta de crear un local per als joves; amb 22 l’arranjament del jaciment de les Sitges Ibèriques; amb 21 la creació d’una zona de pícnic i barbacoes d’ús públic; amb 19 la creació d’una sala de lectura al centre social; i amb 12 la creació d’un espai per a gent gran.

Andreu Siñol, regidor d’Hisenda i de Participació ciutadana explica que “si bé l’equip de govern de l’Ajuntament de la Torre no s’implica directament en el procés dels pressupostos participatius sí tindrà en consideració aquelles propostes que no han guanyat de cara als propers pressupostos municipals. Les dues propostes guanyadores es duran a terme el proper 2021.

Amb les votacions de les propostes, que estaven previstes per al juny però que es van posposar fins ara arran de la pandèmia de la COVID-19, acaba la IIa convocatòria de Pressupostos participatius que impulsa l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, i que aquest any comptaven amb un màxim de 35.000 euros. Abans, els veïns del municipi van fer les seves propostes del desembre de 2019 al gener de 2020, i de finals de gener a finals de març els serveis tècnics les van valorar i en van determinar la