Dues antigues discoteques de l’Anoia, en un documental del “Sense Ficció” de TV3

El conegut programa de reportatges Sense Ficció, de TV3, va emetre el documental MaQKina: història d’una subcultura. El documental repassa la història del fenomen de la música màkina, que va ser molt massiu a la Catalunya dels anys 90 del segle passat. El documental es pot recuperar a 3Cat.

Dirigit per Óscar Sueiro, en el documental es mostren els orígens d’aquest moviment, els principals referents musicals – centrant-se en la figura dels DJs i productors -, la progressiva entrada entre el gran públic jove i la massificació, que va influir en els grans problemes associats a aquella música – especialment les drogues de disseny i els casos de violència relacionats amb la presència d’skinheads d’ultradreta -, així com també el repàs a la història d’algunes de les discoteques més influents d’aquella època.

És en aquest punt on dues discoteques anoienques, avui tancades, van aparèixer en el mapa de la festa dels 90 a Catalunya: Scorpia a Òdena, tot i que el gran públic la relaciona amb Igualada, i Nau B3, a Argençola.

Qui va ser DJ resident d’Scorpia: Central de So entre 1993 i 1999, l’anoienc Francesc Martínez “Frank Trax” va explicar la seva experiència al capdavant de la discoteca des d’inicis dels anys 90, al costat d’Albert Grados “MC Kryger“. Tot i que el so d’Scorpia venia del centre d’Europa, la discoteca sempre ha estat vinculada a l’imaginari col·lectiu com a part del moviment maquinero ja que, en un inici, el so màquina encara no s’havia desenvolupat com un estil genuïnament català i el terme era emprat per definir estils com el hardtrance o el tecno més dur.

L’altre municipi de l’Anoia que va aparèixer al mapa va ser Argençola. Als anys 90, el local conegut com a La Quinta Forca, i més endavant QUE, va passar a anomenar-se Nau B3 durant uns anys fins al tancament definitiu. Tot i que, en aquest cas, el local va ser esmentat de forma breu, també va aparèixer al mapa de Catalunya de les grans discoteques de l’època. Encara es poden recuperar sessions gravades durant els anys en què la discoteca va estar activa.