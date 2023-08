Dues bones actuacions abans de la Festa Major

Aquest passat dissabte, els Moixiganguers van anar fins a Santa Coloma de Queralt per participar de la diada de les Festes de la Minerva. Aquesta cita, ja habitual en el calendari morat, era la primera després de l’aturada de vacances de la colla.

Els igualadins van compartir plaça amb els Torraires de Montblanc en una tarda de dissabte festiva i multitudinària. Després de fer dos pilars davant l’Ajuntament, els morats van anar en cercavila fins a la plaça de l’Església, on van entrar amb un pilar de quatre caminat.

Els Moixiganguers van descarregar tot el que van plantejar: el quatre de set, el cinc de set i el tres de vuit, un castell que els serveix per escalfar motors de cara a la Diada de la Festa Major d’Igualada on, si tot va bé, hauria de ser de nou.

Per la seva banda, els Torraires van fer el tres de sis amb agulla, el tres de sis i va carregar la torre de sis.

El cap de setmana encara no havia acabat pels igualadins. L’endemà a la tarda els morats van anar a Mollet del Vallès, juntament amb la Colla Vella Xiquets de Valls i els Castellers de Mollet. Allà, els Moixiganguers van descarregar la torre de set, el quatre de set i, un cop més, el tres de vuit, demostrant la feina feta durant el primer tram per fer-lo créixer. Per la seva banda, la Vella va descarregar el tres de vuit, el quatre de vuit amb agulla i el quatre de vuit i el pilar de sis i els locals el tres de set amb agulla, el quatre de set amb agulla i el tres de set.

Amb aquest doblet, els Moixiganguers entren a una de les setmanes més importants de la temporada, on hauran de ser moltes camises a assaig per poder assolir els objectius a plaça.