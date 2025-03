«Els drets que hem assolit les dones fins ara no són permanents»

Ens podries explicar breument la teva trajectòria professional i com vas arribar al teu rol actual?

Vaig treballar molts anys en una consulta d’otorrinolaringologia i allà vaig adonar-me que l’àmbit mèdic no era capaç de resoldre totes les mancances de les persones, sobretot les relacionades amb la pèrdua auditiva. Com que vaig detectar que moltes persones tenien aquesta necessitat, vaig formar-me i em vaig llençar a l’aventura d’obrir un centre auditiu: Aral Centre Auditiu.

Quins han estat els moments més significatius o desafiaments més grans en la teva carrera?

Un dels desafiaments més grans va ser posar-me a estudiar altre cop tot i tenir una feina i, a més, fills i persones grans al meu càrrec. Tot i que no fa pas tants anys, aleshores la societat encara esperava que les dones assumíssim més responsabilitats domèstiques i familiars. Vaig haver de sacrificar moltes coses, però estic satisfeta perquè això m’ha permès desenvolupar-me professionalment.

El teu sector ha estat tradicionalment dominat pels homes? Creus que això està canviant?

En el meu sector hi treballen moltes dones, que aporten una gran varietat de talents i perspectives. Tot i això, encara hi ha una clara desigualtat quan es tracta de les posicions directives. Els llocs de responsabilitat continuen estant majoritàriament en mans d’homes.

Tanmateix, cada vegada més dones decideixen obrir el seu propi negoci. Aquesta tendència reflecteix un canvi important, ja que això els permet crear espais on poden liderar, innovar i construir models de negoci que reflecteixin els seus valors i necessitats.

Quins creus que són els principals reptes per a les dones que volen accedir a les posicions de lideratge en el teu sector?

Un dels principals reptes és demostrar que estan preparades i que poden exercir aquestes responsabilitats amb èxit. Tot i que moltes dones tenen les habilitats, coneixements i experiència necessàries, sovint han de fer un esforç extra per trencar estereotips de gènere i superar prejudicis inconscients.

A més, també hi ha la qüestió de la conciliació de la vida laboral i personal i la manca de referents femenins en posicions de lideratge. Si les dones no tenen altres dones en rols alts amb qui identificar-se, pot resultar més difícil creure en la seva pròpia capacitat per aconseguir-ho.

Què significa per a tu el 8M? Com el vius personalment i professionalment?

Per a mi, el 8M és un dia molt important perquè ens recorda que totes les dones som treballadores, ja sigui en una feina remunerada o en les tasques de casa. És un dia per celebrar els avenços aconseguits, però també per reivindicar els drets i la igualtat de gènere que encara ens queden per aconseguir.

Què diries a les dones joves que volen entrar al teu sector?

Els diria que és una feina molt gratificant perquè tens l’oportunitat d’ajudar les persones a comunicar-se i a relacionar-se amb els altres. Veure com una persona recupera la capacitat de sentir-hi i, per tant, de connectar amb el seu entorn, de ser més autònoms i sentir-se més segurs és una experiència molt enriquidora tant a nivell professional com personal.

Quin missatge t’agradaria compartir en aquest 8M?

El missatge que m’agradaria compartir aquest 8M és que no podem abaixar la guàrdia. Els drets que hem assolit les dones fins ara no són permanents, sinó que són febles i es poden revertir. Hem de continuar treballant perquè aquests drets siguin protegits, respectats i ampliats.