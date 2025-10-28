Dr. Kimsy i els Socis seran aquest mes de novembre a l’Ateneu, en el marc de les músiques de butxaca

L’artista igualadí Dr. Kimsy va iniciar un camí professional en solitari, però el mes d’agost ja va fer el seu primer concert amb els Socis, en el marc de la Festa Major Alternativa organitzada per l’entitat juvenil La Collanada. El dijous 13 de novembre a les nou del vespre al l’Ateneu Igualadí, en el marc del Viver de Músiques de Músiques de Butxaca.
El projecte Dr. Kimsy i els Socis, conserva l’essència creativa i personal de l’artista, però creix amb una sonoritat més rica i orgànica, gràcies a la complicitat i aportacions dels músics que l’acompanyen, que són Iu Combalia a la guitarra, Marc Serra a la bateria, Bernat Marimon al baix, Pau Orpí a la trompeta, i com a incorporació recent, Biel Serena al piano i teclats, juntament amb el Dr. Kimsy que hi posa la veu.
Junts han estat versionant de nou les cançons del projecte, portant-les d’un univers digital cap a un so completament analògic i directe, amb l’energia i la frescor d’una banda que vol sonar viva i autèntica.
Aquesta nova etapa representa un pas endavant per Dr. Kimsy, que combina el seu carisma i sensibilitat amb la força col·lectiva dels Socis, oferint un espectacle potent i ple de noves textures musicals.
Les entrades ja estan disponibles a tiquetsigualada.cat