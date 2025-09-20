El Dr. Augusto Covaro revoluciona la cirurgia de columna amb l’endoscòpia espinal

La cirurgia de columna ha fet un pas endavant gràcies a la innovació i l’experiència del Dr. Augusto Covaro, especialista en cirurgia mínimament invasiva i endoscòpica de la columna vertebral. Aquesta tècnica avançada està transformant el tractament de patologies com la hèrnia discal i l’estenosi de canal, oferint als pacients una recuperació més ràpida i amb menys complicacions.
L’endoscòpia de columna permet accedir a la zona afectada a través d’una incisió de menys d’un centímetre, minimitzant el dany als teixits circumdants i reduint significativament el dolor postoperatori. Gràcies a aquesta tècnica, molts pacients poden rebre l’alta el mateix dia de la intervenció i reprendre les seves activitats quotidianes molt abans que amb la cirurgia tradicional.
“L’objectiu de la cirurgia endoscòpica és oferir una solució efectiva amb el menor impacte possible en la vida del pacient. En reduir el dany muscular i les cicatrius internes, aconseguim una recuperació més ràpida i millors resultats a llarg termini”, explica el Dr. Covaro.
A més de la seva aplicació en hèrnia discal i estenosi de canal, l’endoscòpia espinal s’està demostrant com una alternativa revolucionària per a pacients que volen evitar cirurgies convencionals més agressives. Amb aquesta tècnica es preserva la mobilitat natural de la columna i es redueix el risc de complicacions futures.
El Dr. Covaro és reconegut internacionalment per la seva trajectòria en cirurgia complexa i mínimament invasiva, havent-se format en centres de prestigi a Barcelona, Dinamarca i Suècia. El seu compromís amb la innovació i l’excel·lència mèdica l’han situat com un dels principals referents en el tractament de les patologies de la columna vertebral.
L’objectiu principal d’aquestes tècniques és eliminar el dolor, restaurar la funcionalitat i millorar la qualitat de vida del pacient, permetent-li un retorn ràpid a la seva vida laboral, esportiva i quotidiana.
Al Complex Spine Institute, el Dr. Augusto Covaro aplica les tècniques més avançades d’Europa, amb resultats que permeten als pacients tornar a caminar el mateix dia, reprendre la seva vida sense limitacions i sense cicatrius visibles.