Una dotzena de denunciats en la protesta de l’ANC a Montserrat per la visita dels reis

Una dotzena de persones han estat denunciades pels Mossos d’Esquadra en la protesta organitzada per l’ANC a Montserrat per la visita dels reis. La majoria estan denunciats per desobediència, i un altre home per donar un cop amb el pal d’una bandera a un agent. També s’ha denunciat l’organitzador de la protesta. El balanç de denunciats, però, encara no està tancat. Per ara no hi ha cap persona detinguda. S’han registrat moments de tensió entre els manifestants i els Mossos a la sortida del cremallera. La policia ha retingut els manifestants per evitar que poguessin coincidir amb els reis, que també han canviat la seva manera d’accedir al monestir.

Els Mossos retenen els manifestants a l’exterior de l’estació del Cremallera de Montserrat. Imatge de Mar Martí per ACN.