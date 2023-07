Dotze centres de la comarca han participat en el concurs “Química a l’Escola”

Un total de 12 centres educatius de la comarca han participat a la 4a edició del concurs “Química a l’Escola”, un concurs que té per objectius apropar la química i la ciència a les aules, i fomentar i despertar vocacions industrials entre els més joves de la comarca.

És una iniciativa de UEA Química i les empreses que conformen aquesta sectorial de la Unió Empresarial de l’Anoia, sota el paraigua de la Fundació UEA.

S’han presentat un total de 30 experiments. Els centres educatius que han participat en aquesta nova edició han estat: l’Escola Maristes d’Igualada, L’Escola Les Passeres de Castellolí, l’Escola Ramon Castelltort d’Igualada, l’Escola Mowgli d’Igualada, el Col·legi Escolàpies d’Igualada, l’Escola Pia d’Igualada, l’Institut Badia i Margarit d’Igualada, l’Institut Vallbona d’Anoia, l’Escola Anoia, l’Acadèmia Igualada, l’Escola Àuria, l’Escola Castell d’Òdena.

L’edició d’aquest curs escolar 2022-2023 ha tingut com a temàtica el medi ambient. Aquest concurs s’ha basat en la realització d’un experiment o investigació relacionada amb la química a l’aula, sigui mitjançant materials habituals o casolans, i enregistrar-ho amb un vídeo que tingués una durada d’entre 1 i 3 minuts. No hi havia limitació de materials ni de productes, sempre i quan es realitzés sota els criteris de seguretat pertinents.

El jurat d’aquesta 4a edició ha estat format per les empreses que patrocinen el concurs que han revisat tots els vídeos i n’han escollit el centre guanyador. Vist el volum de participació en alguna de les categories, el jurat i patrocinadors van decidir atorgar sis primers premis i tres segons premis. El primer premi ha estat valorat en 300€ i el segon en 150€ amb material químic per als centres educatius.

Premis:

Categoria 1r i 2n primària

– 1r premi – L’escola Les Passeres de Castellolí amb l’experiment “Efecte Hivernacle”.

Categoria 3r i 4t primària

– 1r premi – L’escola Ramon Castelltort d’Igualada amb l’experiment “Medi Ambient”

– 2n premi – L’escola Castell d’Òdena amb l’experiment “El coet”

Categoria 5è i 6è primària

– 1r premi – L’escola Mowgli d’Igualada amb l’experiment “Natural deodorant”

– 2n premi – El Col·legi Escolàpies d’Igualada amb l’experiment “Microscopi casolà”

Categoria ESO

– 1r premi – L’Institut de Vallbona d’Anoia amb l’experiment “Cianotipia”

– 2n premi – l’Escola Anoia d’Igualada amb l’experiment “Pila no contaminant”

I es va fer una categoria especial per a l’Escola Àuria amb dos primers premis: un per a la classe Blaus i Fúcsies amb “Filtre casolà”, i l’altre, per a la classe Carbasses amb “Diòxid de carboni”.

El concurs ha estat possible gràcies a 14 empreses patrocinadores del sector químic de l’Anoia: Proquip, Comercial Godó, Aplicor, Quimser, Blautec, Leather química, Eminfor, Labin, Simar, Rovinson Ventures, Waterologies, Atlas, ABC Leather i Texcur.