Dos medalles d’or pel CAI en relleus al campionat de Catalunya

Un total de 3 medalles, 2 d’Or i 1 de Bronze i 3 llocs de finalista, assoliren els/les atletes del C.A. Igualada Petromiralles/Aigua de Rigat participants a la Jornada Final dels campionats de Catalunya Sub- 10, Sub-12, Sub-14 i Sub-16 que es disputaren dissabte a l’Estadi Natàlia Rodríguez de Tarragona, amb organització del C. Gimnàstic de Tarragona i de la Federació Catalana d’Atletisme.

Hi participaren els 8 equips del CAI classificats a la prèvia de Castellar del Vallès, amb una excel·lent actuació global.

Les Sub-16 femení de 4×100 m. i 4×300 m. biampiones de Catalunya

Les components de l’equip Sub-16 femení del CAI es proclamaren Campiones de Catalunya – Or – en relleus 4 x 100 m., amb l’equip format per Mabintou Cámara – Lucía Molina – Blanca Moreno i Etna Torras, amb 50”64. Anteriorment, les mateixes atletes dominaren la 2ª s/f. amb 50”68, en una brillant actuació.

Cal ressaltar igualment el campionat de Catalunya – Or – en categoria Sub-16 femení en relleus 4×300 m, assolit per per Mabintou Cámara – Lucía Molina – Cora Moreno i Etna Torras, amb 2’56”40, igualment en una gran actuació de les anoienques.

La medalla de Bronze era per als rellevistes Sub-14 masculí de 4×80 m., 3ers amb 42”50 amb l’equip format per Eudald Claudi – Ton Gabarró – Isaac Hernández i Elias Pájaro. Els mateixos atletes foren anteriorment 3ers en la 1ª s/f. amb amb 42”81.

Els Sub-10 masculí de 4×60 m. eren 4ts a la final amb 39”69, amb l’equip format per Eugeni Burria – Aaron Ceusán – Guillem Planell i David Torra, després de ser 2ns en la s/f. corresponent amb 40”64.

Les Sub-12 femení de 3×600 m. eren 6enes amb 6’13”16, amb l’equip format per Martina Acosta – Marina Puig i Valèria Puig.

Les Sub-12 fem. de 4 x 60 m. eren 8enes a la final amb 36”83, amb l’equip format per Martina Acosta – Vinyet Pastor – Nahía Ramos i Judit Solé, després de ser 3eres en la 1ª s/f. amb 35”95.

Els Sub-12 masculí de 3×600 m. eren 9ens amb 6’08”00, amb l’equip format per Eric Martí – Gerard Pont i Guillem Solé.

Els Sub-16 masculí de 4×100 m. eren 5ens en la 2ª s/f. amb 49”56, amb l’equip format per Outmane El Aggari – Jordi Pastor – Pau Pastor i Aleix Sánchez, no accedint a la final corresponent.